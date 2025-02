Claudia Sheinbaum asegura no tener miedo a las amenazas de Donald Trump a México: "Tengo un pueblo que me respalda"

Durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dijo no tener miedo al presidente Trump Foto: Marca

Durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dijo no tener miedo al presidente Trump Foto: Marca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se muestra optimista sobre la relación con Estados Unidos, afirmando que cuenta con el apoyo de su pueblo para enfrentar cualquier desafío. Durante una conferencia de prensa en horas de la mañana, la mandataria azteca dijo no tener miedo a Donald Trump, presidente de USA. "No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción, y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?", manifestó.

En un contexto de tensiones políticas y económicas, Sheinbaum precisa que su administración está preparada para mantener un diálogo constructivo con el gobierno norteamericano, sin dejar de lado las necesidades y derechos de los mexicanos. La mandataria enfatiza que su enfoque se basa en la confianza y el respaldo popular, lo que le otorga la fortaleza necesaria para abordar cualquier situación que surja en la relación bilateral.

¿Por qué Claudia Sheinbaum asegura no tener miedo amenazas de Trump contra México?

Claudia Sheinbaum ha manifestado en diversas ocasiones que su gobierno se fundamenta en la participación ciudadana y el apoyo de la población. "No tengo miedo de Trump, tengo un pueblo que me respalda", declaró en una reciente conferencia de prensa. Esta declaración escenifica su discrepancia con algunas ideas del mandatario republicano Donald Trump y su intento por liderar de la mejora manera a su país.

No obstante, la presidenta mexicana confía en que, pese a las diferencias ideológicas, se podrá establecer una relación positiva con el nuevo gobierno de Estados Unidos. En otro momento, la presidenta remarcó que es vital trabajar en conjunto para abordar temas como la migración, el comercio y la seguridad, siempre priorizando los intereses de México.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de una cooperación efectiva entre ambos países, destacando que el diálogo abierto y respetuoso es clave para resolver los desafíos que enfrentan. La mandataria se muestra dispuesta a colaborar en áreas de interés mutuo, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos mexicanos.

Con respecto a las declaraciones de Donald Trump, la presidenta arguyó lo siguiente. “Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero, hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria”, puntualizó en conferencia de prensa.