Zelenski asegura que Estados Unidos quiere el 50% de sus recursos sin garantías de seguridad para Ucrania

Tras excluir a Ucrania de la primera reunión entre Estados Unidos y Rusia para el inicio de negociaciones que buscan poner fin a la guerra en el este de Europa, Donald Trump acusó falsamente a Volodimir Zelensky de haber iniciado el conflicto en su país. "He oído que están molestos por no tener un asiento. Bueno, lo tuvieron durante tres años y mucho antes. Esto podría haberse resuelto muy fácilmente", aseveró el mandatario estadounidense en declaraciones públicas.

Ante el ataque verbal, Zelensky respondió que Trump "vive en un espacio de desinformación", no sin antes precisar que le guarda respeto "como líder de una nación a la que respetamos mucho". En adición a ello, señaló a la prensa que Estados Unidos le ha pedido el 50% de los recursos naturales ucranianos sin que ello garantice seguridad para su país.

"El documento no era claro, solo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50 % de todo lo especificado en el documento", afirmó Zelensky, respecto a la propuesta del gobierno estadounidense a cambio de apoyo. "No autoricé los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege", aseguró el mandatario ucraniano durante la Conferencia de Seguridad de Munich.

Zelensky pide aclarar cifras con Estados Unidos

Volodimir Zelensky mantiene una posición firme respecto a rechazar el acuerdo que le pide Estados Unidos a cambio de su apoyo. En rueda de prensa del 19 de febrero, explicó que Trump pide recursos naturales ucranianos valorizados en 500.000 millones de dólares, cifra que según él no corresponde con la realidad.

"La guerra nos ha costado 320.000 millones (de dólares): 120.000 millones cubiertos por los contribuyentes ucranianos y 200.000 millones suministrados por Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo en ayuda militar", dijo. También detalló que el apoyo estadounidense fue de 67.000 millones de dólares en asistencia militar y 31.500 en ayuda directa al presupuesto ucraniano.

Pese a las controversias, Zelensky ha afirmado que sí aspira a conseguir el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia para 2025. "Queremos garantías de seguridad este año, porque queremos poner fin a la guerra este año", declaró.