El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó sobre la muerte de 2 altos funcionarios de Hurras al-Din, filial de Al-Qaeda, en un ataque aéreo de precisión en la provincia de Idlib, Siria. La operación busca interrumpir y degradar las capacidades de los extremistas para planificar y ejecutar ataques contra civiles y personal militar estadounidense.

Las fuerzas de la nación liderada por Donald Trump llevaron a cabo un ataque aéreo en el noroeste de Siria, específicamente en la provincia de Idlib, que resultó en la eliminación de dos altos mandos de Hurras al-Din, una organización afiliada a Al-Qaeda. Según el comunicado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el objetivo principal de la operación fue un "alto funcionario de finanzas y logística" del grupo terrorista.

El impacto de este ataque en la estructura de Al-Qaeda en Siria

La eliminación de estos altos mandos representa un golpe significativo para Hurras al-Din y, por ende, para la presencia de Al-Qaeda en Siria. Este grupo, establecido en 2018, ha sido una de las principales facciones yihadistas en la región. Aunque anunciaron su disolución recientemente, las operaciones militares continúan dirigidas a desarticular sus redes y prevenir futuros ataques.

El ataque del dron iba dirigido contra un auto que transitaba en la carretera entre Latakia y Alepo, cerca de Orem Al-Jaws. Foto: Prensa Latina.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) confirmó la identidad de los fallecidos como Abderramán al Leby y Fadel al Leby, ambos de nacionalidad libia. El ataque, ejecutado mediante un dron, destruyó por completo el vehículo en el que se desplazaban cerca de la localidad de Urum al Joz. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos tras extinguir el incendio provocado por la explosión.

El general Michael Erik Kurilla, comandante de CENTCOM, enfatizó: "Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas para defender nuestra patria y al personal estadounidense, aliado y socio en la región".

El papel de Idlib en el conflicto sirio: ¿por qué es relevante para EE. UU.?

Idlib se ha consolidado como uno de los últimos bastiones de grupos rebeldes y yihadistas en Siria. La presencia de facciones como Hurras al-Din y Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha convertido a la provincia en un foco de inestabilidad. Para Estados Unidos, neutralizar a los líderes terroristas en esta región es crucial para impedir que estos grupos planifiquen y ejecuten ataques tanto a nivel local como internacional.

CENTCOM subrayó que la operación forma parte de las acciones constantes destinadas a obstaculizar y debilitar la capacidad de los grupos terroristas para coordinar y ejecutar ataques contra civiles, así como contra el personal militar de Estados Unidos y sus aliados en la región.

EE. UU. intensifica ofensiva contra el Estado Islámico

A finales de diciembre del 2024, Estados Unidos eliminó a dos integrantes del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Según el Comando Central (CENTCOM), la operación se llevó a cabo con un ataque de precisión en Deir al Zur, ubicado en el este del país. De acuerdo con The Financial Times, se realizaron más de 75 bombardeos en territorio sirio dirigidos contra líderes, combatientes y bases del Estado Islámico. Las autoridades estadounidenses aseguraron que no existen indicios de víctimas civiles en estas acciones.

EE. UU. confirmó la muerte del líder del Estado Islámico en Siria, también en un ataque aéreo, en 2023. Foto: Enfoque Noticias.

Jake Sullivan, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos hasta el 20 de enero, alertó sobre el peligro de un resurgimiento del terrorismo en la región. “No voy a endulzarlo. Se trata de una amenaza real: el yihadismo y el terrorismo podrían volver a Siria. Nos incumbe a nosotros y a toda la región oponernos con fuerza a ello”, aseveró Sullivan.

En diciembre de 2024, el aún presidente electo Donald Trump, mediante su plataforma Truth Social, aseveró que EE. UU. no debería intervenir en la situación de Siria, en donde grupos rebeldes cercaron Damasco. "Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejemos que (la situación) se desarrolle. No se involucren", escribió Trump.