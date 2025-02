Zelenski reveló no haber sido informado sobre reunión entre Rusia y EE. UU.: "Cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania será nula"

En medio de tensiones internacionales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó su descontento ante las recientes negociaciones entre Rusia y Estados Unidos que buscan poner fin la guerra en Ucrania. Zelenski enfatizó que “cualquier acuerdo alcanzado sin la participación directa de Ucrania carece de legitimidad y no será reconocido por su gobierno”. Estas declaraciones surgen tras el anuncio de una reunión en Riad, Arabia Saudí, entre representantes rusos y estadounidenses para discutir las posibles soluciones al conflicto en Ucrania.

El Kremlin informó que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov, se reunirán con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la capital saudí. Sin embargo, Ucrania no fue invitada a estas conversaciones, lo que ha generado preocupación en Kiev. Zelenski declaró: "Ucrania no participará. Ucrania no sabía nada al respecto". Además, subrayó que cualquier negociación sobre Ucrania sin su participación es inaceptable: "No podemos reconocer (...) ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros".

¿Por qué Ucrania fue excluida de las negociaciones?

La exclusión de Ucrania de estas conversaciones desata interrogantes sobre las intenciones de Moscú y Washington. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó la necesidad de incluir a Europa en las negociaciones, afirmando: "No sé por qué deberían estar en la mesa de negociaciones. Si van a insinuar algunas ideas astutas sobre la congelación del conflicto mientras ellos mismos... tienen en mente continuar con la guerra, ¿para qué invitarlos allí?".

Zelenski tratará el tema de la guerra en Ucrania con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Foto: Economista & Jurist.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión urgente con líderes europeos en París para abordar la situación y coordinar una respuesta conjunta. Macron enfatizó la importancia de que Europa tenga un papel activo en las negociaciones de paz, destacando que la seguridad del continente está en juego.

Zelenski reiteró lo expresado durante el fin de semana, señalando que EE. UU. “tiene derecho” a realizar reuniones con Rusia en temas bilaterales, pero no para tratar asuntos que involucren a Ucrania. "Para ser claros, ya hablaron antes sobre eso (respecto a las relaciones bilaterales). Sólo que ahora se hace público. Entonces se consideraba de mal gusto hablar con el agresor en tiempos de guerra", señaló en referencia a los tiempos de la administración de Trump.

La postura de Zelenski: ¿podría generar tensiones?

La firme posición de Zelenski podría generar tensiones adicionales en las relaciones internacionales. Al rechazar cualquier acuerdo sin la participación de Ucrania, el presidente busca garantizar que los intereses de su país sean considerados en cualquier resolución del conflicto. Sin embargo, esta postura también podría complicar las negociaciones entre Rusia y EE. UU., y afectar la dinámica de las relaciones entre estos países y sus aliados europeos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo a la soberanía ucraniana y enfatizó que "Europa tiene que defender la paz, pero no una paz unilateral ni a cualquier precio".

Zelenski: Putin "declarará la guerra a la OTAN"

Zelenski ha alertado sobre la “posibilidad” de que Moscú ocupe otros territorios europeos. Además, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “declarará la guerra a la OTAN”.

En septiembre de 2024, Putin aseguró que reaccionaría a las amenazas de la OTAN. Foto: InfoLibre.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense 'NBC News', Zelenski planteó que su homólogo ruso podría estar aguardando “un debilitamiento” de la Alianza Atlántica, lo que sucedería si “Estados Unidos piensa en retirar su Ejército de Europa”, para iniciar la ocupación de partes del continente.