El país de América Latina que recibirá 800 millones de dólares de China para la construcción de megaproyecto hidroeléctrico

El gobierno argentino busca reactivar las obras de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, detenidas desde diciembre de 2023, con un financiamiento de US$800 millones por parte de bancos chinos. Este proyecto no solo promete recuperar 2.500 empleos, sino también mejorar la oferta eléctrica del país.

La solicitud de excepción presentada por el presidente Javier Milei al consorcio de bancos chinos busca liberar los fondos necesarios para continuar con la construcción de estas represas, que han enfrentado múltiples retrasos desde su inicio. La reactivación de estas obras es crucial para el desarrollo energético de Argentina y para la recuperación económica del país.

Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, represas clave para la generación de energía

Las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ubicadas en la provincia de Santa Cruz, son proyectos clave para la generación de energía en Argentina. La represa Jorge Cepernic, con una altura de 41 metros y tres turbinas Kaplan, tiene una capacidad de generación de 1.780 GWh anuales.

En 2022 se conoció que la Represa Jorge Cepernic estaba en 35,4% de desarrollo, mientras que la de Presidente Néstor Kirchner en 22,8%. Foto: La Opinión Austral.

Por su parte, la represa Néstor Kirchner, de 73 metros de altura y cinco turbinas Francis, podrá producir 3.167 GWh al año. Una vez finalizadas, se espera que estas centrales incrementen la generación de energía hidroeléctrica en un 15% y la oferta eléctrica nacional en un 4,5%.

Además del impacto energético, estas infraestructuras están diseñadas para promover el desarrollo socioeconómico de la región patagónica, generando miles de empleos durante las fases de construcción y operación. También se prevé que las obras estimulen actividades económicas conexas, como el transporte, la logística y la provisión de insumos locales.

¿Cómo será el millonario financiamiento de China?

El financiamiento a Argentina de aproximadamente US$800 millones proviene de un consorcio bancario que incluye a China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. La aprobación de esta solicitud es fundamental para que el Ministerio de Economía gestione el desembolso de los fondos y reactive las obras, que originalmente debían completarse en 2020.

Las represas no solo representan un avance significativo en términos energéticos, sino que también constituyen un eje central en la relación bilateral entre ambos países. Este proyecto es percibido como un símbolo del fortalecimiento de los lazos económicos y una plataforma para consolidar futuras alianzas estratégicas. Las autoridades enfatizaron que su culminación marcará un hito en el intercambio comercial y técnico entre Argentina y China.

El China Development Bank Corporation es clave para las políticas económicas del gobierno. Foto: wam.ae.

¿Cómo avanza el proyecto en Argentina?

Representantes de la UTE, encargada de las represas, se reunieron en Beijing con autoridades argentinas para discutir el avance del proyecto. En este encuentro, participaron altos funcionarios, incluyendo al embajador argentino en China y el presidente del Banco Central. Las represas son consideradas un punto clave en la relación bilateral entre Argentina y China, y su finalización es vista como un paso importante para fortalecer los lazos económicos entre ambos países.

Por otro lado, el embajador argentino subrayó el papel de las represas en el fortalecimiento de los lazos económicos y diplomáticos entre Argentina y China, señalando que el proyecto actúa como un catalizador para futuras inversiones y cooperaciones en sectores clave como la tecnología, la industria y el comercio.

Los desafíos que enfrenta el megaproyecto

A pesar de los significativos esfuerzos por retomar el ritmo de construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, el proyecto ha enfrentado numerosos desafíos que han ralentizado su progreso. Entre los principales obstáculos se encuentran las consecuencias económicas y logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19, que interrumpió los trabajos y complicó el abastecimiento de materiales y la movilización de equipos técnicos.

Ambas represas están a la espera del desembolso de 800 USD provenientes de China. Foto: Editorial RN.

La postergación de la fecha de finalización hasta 2027, originalmente prevista para 2020, subraya la complejidad de este desarrollo, que combina ingeniería de alta envergadura con exigencias ambientales, sociales y financieras. A pesar de estos contratiempos, las autoridades y los inversores mantienen el compromiso con la ejecución del proyecto, conscientes de su relevancia estratégica para Argentina.