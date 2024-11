El país de América Latina que recibirá US$800 millones de China para realizar un megaproyecto hidroeléctrico

El gobierno argentino de Javier Milei realizó un pedido de waiver al grupo de bancos chinos responsables de financiar las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, ubicados en Santa Cruz. Este pedido busca destrabar cerca de USD 800 millones que permitirían reanudar las obras, paralizadas desde diciembre del 2023.

Las entidades financieras de China estarían dispuestas a aceptar la solicitud, lo que habilitaría al Ministerio de Economía a gestionar formalmente el desembolso. Sin embargo, estas centrales hidroeléctricas acumulan años de retrasos, ya que el contrato inicial estipulaba su finalización para 2020.

Represas a la espera del desembolso de 800 USD provenientes de China. Foto: Editorial RN.

Aunque este pedido de exención representa un avance clave para incorporar esas divisas a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actualmente negativas en alrededor de USD 6.000 millones, el desembolso también está condicionado a que se regularicen los acuerdos entre las empresas constructoras y Enarsa. Las demoras han causado la pérdida de 2.500 empleos, que podrían recuperarse si se establecen nuevas fechas para la reactivación y concretación de las obras.

El pedido de Milei a los bancos chinos

El Gobierno argentino busca garantizar un financiamiento cercano a los 800 millones de dólares mediante un consorcio bancario integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. Aunque el Ministerio de Economía aún no ha confirmado cuándo se solicitará formalmente el desembolso, otras fuentes oficiales han destacado que el objetivo principal es reactivar las obras.

China Development Bank Corporation, motor que impulsa las políticas de desarrollo económico del Gobierno. Foto: Wikipedia.

Enarsa, como responsable del proyecto, colabora con las empresas para revisar la adenda 12 del contrato firmado en marzo de 2015, un indicador claro de la complejidad que ha enfrentado esta iniciativa. Las transiciones presidenciales en los últimos años han complicado su avance: originalmente debía concluir en 2020, pero la pandemia provocó su suspensión, y ahora la nueva fecha estimada de finalización es 2027.

Las represas: Jorge Cepernic y Néstor Kirchner

Ubicadas a 145 km de El Calafate, estas centrales hidroeléctricas contribuirán a incrementar la oferta eléctrica nacional en un 4,5% y la generación de energía hidroeléctrica en un 15%. La represa Jorge Cepernic, diseñada con una altura de 41 metros y equipada con tres turbinas del tipo Kaplan, está proyectada para producir 1.780 GWh anuales, aunque su construcción se encuentra detenida en 42%.

Vista aérea de las obras de construcción de la central hidroeléctrica Jorge Cepernic, ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina, junto a la represa Néstor Kirchner. Foto: Dialogue Earth.

Por su parte, la central Néstor Kirchner tendrá una altura de 73 metros y estará equipada con cinco turbinas Francis, capaces de generar 3.167 GWh al año. Sin embargo, su desarrollo alcanza apenas un 20% de ejecución.

La reunión clave en la negociación

Este asunto fue abordado en una reunión celebrada a finales de abril en Beijing, en la que participó la entonces canciller Diana Mondino (sucedida por Gerardo Werthein); el embajador argentino en China, Marcelo Salvia; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con representantes de la UTE -responsable de las represas sobre el río Santa Cruz- compuesta por China Gezhouba Group International (54%), Eling Energía Argentina (anteriormente Electroingeniería) (36%) y, en menor medida, Hidrocuyo, que posee el 10%.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas; ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi; la excanciller Diana Mondino y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Foto: Cancillería argentina.

Fuentes oficiales destacaron que "las represas son uno de los puntos clave en la relación bilateral". Además, señalaron que los fondos se agotaron durante el gobierno anterior en pleno proceso electoral.