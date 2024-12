Joven argentina toma venganza tras ser despedida por pedir aumento de sueldo: "Si mi trabajo no vale, te vas a enterar"

Florencia Gallo, una joven de Rosario, Argentina, se volvió viral en TikTok tras confesar que eliminó la base de datos de la clínica odontológica donde trabajaba, como acto de venganza tras ser despedida por pedir un aumento salarial. Su historia ha generado un intenso debate sobre las condiciones laborales y la precarización del empleo. La joven, que había trabajado durante dos años sin un contrato formal, decidió tomar esta drástica medida después de que su solicitud de aumento fuera rechazada.

En un video, Gallo explicó que su acción buscaba evidenciar el costo de la falta de reconocimiento laboral y la precariedad en la que se encontraba. “Después de dos años trabajando en negro, me echaron por pedir un aumento. Ahora verán cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo”, expresó Florencia en su video, donde también compartió su frustración por la situación laboral que enfrentaba.

El acto de venganza y sus consecuencias

Florencia Gallo no solo eliminó la base de datos digital de la empresa, sino que también dejó claro que su decisión tenía un trasfondo emocional. “A mí me habrán echado, dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas al que creó mi base de datos porque yo ahora… la borré toda”, comentó en su publicación.

Florencia brindó su descargo en un video que se viralizó en Tik Tok, en donde explicó sus motivos alegando a un acto de "justicia". Foto: TikTok/@flortgallo1.

A pesar de que la información eliminada aún se encontraba en documentos físicos, la joven argumentó que su acción dificultaría el acceso a datos importantes. “Ahora solo cuentan con registros físicos de puro papel que está distribuido en cajas y muebles y ya la información, aunque exista, es menos accesible”, añadió.

Reflexiones tras la controversia

La reacción en redes sociales fue inmediata, generando tanto críticas como apoyo hacia la joven. Dos días después de su acto de venganza, Florencia decidió devolver la base de datos, argumentando que no quería perjudicar a los pacientes de la clínica. “Iban a hablar mal de mí y yo decidí con qué”, explicó en un segundo video, donde reflexionó sobre su decisión inicial.

La joven también compartió que su situación laboral la había dejado en una posición vulnerable, sin empleo y sin recursos para subsistir. “Me quedé sin empleo, sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer”, expresó, enfatizando que su acción fue una respuesta a un maltrato que había sufrido en su trabajo.

Un debate sobre la precarización laboral

El video de Florencia ha acumulado más de 280 mil reproducciones y 17.000 "me gusta", lo que ha puesto de relieve la precariedad laboral que enfrentan muchas personas en situaciones similares. Aunque su comportamiento fue criticado, también ha abierto un espacio para discutir las condiciones laborales y la falta de derechos de quienes trabajan sin un contrato formal.

La historia de Florencia Gallo resuena con muchos trabajadores que, al igual que ella, enfrentan la incertidumbre y la vulnerabilidad en el ámbito laboral. Su acto de venganza, aunque cuestionable, ha puesto en el centro del debate la necesidad de mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos básicos para todos los trabajadores.