Xi Jinping propone a Trump construir una amistad duradera entre China y Estados Unidos para garantizar la paz mundial

En un esfuerzo por consolidar las relaciones entre China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Durante la llamada, Xi felicitó a Trump por su regreso a la Casa Blanca y subrayó la importancia de iniciar el mandato con un enfoque positivo. Ambos mandatarios destacaron la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales para construir una relación estable y beneficiosa para ambas superpotencias y el mundo.

De acuerdo con el medio CGTN, Xi enfatizó que China y Estados Unidos, como las dos economías más grandes del planeta, comparten amplios intereses comunes y disponen de un espacio significativo para la cooperación. Por su parte, Trump expresó su disposición a trabajar de inmediato en la resolución de asuntos clave, incluidos el comercio internacional, las tensiones relacionadas con el fentanilo y el futuro de TikTok, que enfrenta restricciones en suelo estadounidense.

Xi Jinping y Donald Trump prometen fortalecer los lazos entre China y Estados Unidos

Xi Jinping señaló que la cooperación entre China y Estados Unidos puede generar beneficios tanto económicos como geopolíticos. Según el mandatario chino, la clave para superar las diferencias radica en el respeto mutuo y la coexistencia pacífica. En este sentido, instó a priorizar principios de beneficio mutuo, en especial en áreas como el comercio, la seguridad nacional y la resolución de conflictos globales

Trump, por su parte, se mostró receptivo y subrayó la importancia de un diálogo continuo y abierto. Ambos mandatarios acordaron establecer canales de comunicación estratégica para abordar temas de interés para ambos y garantizar un desarrollo bilateral sólido. Entre los puntos clave discutidos resaltaron los aranceles comerciales y la posible cooperación tecnológica.

PUEDES VER: Científicos descubren que los residuos de café molido pueden utilizarse como cemento de construcción

Xi Jinping pide prudencia por conflicto entre China y Taiwán

Durante la conversación, Xi Jinping expresó su preocupación por la soberanía de Taiwán, un tema especialmente sensible en las relaciones entre ambas naciones. Xi instó a Estados Unidos a manejar este asunto con cautela, subrayando que la soberanía nacional de China no es negociable. Además, enfatizó que la confrontación no debe ser una opción y que el enfoque debe centrarse en la estabilidad y el entendimiento mutuo.

En respuesta, Trump mostró interés en mantener un equilibrio diplomático y prometió priorizar el diálogo para evitar tensiones innecesarias. Este tema continúa siendo uno de los mayores desafíos en las relaciones entre China y Estados Unidos, que buscan avanzar hacia una cooperación constructiva.