Venezuela: restringen acceso a Youtube, Google Apps y Bing ante convocatorias de Guaidó

En Venezuela, el Observatorio de Internet Netblocks confirmó este viernes que las plataformas digitales de Youtube, Google Apps y Bing han sido restringidas por la empresa proveedora de este servicio, ABA CANTV.

Esto ocurre el mismo día en que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en su afán por acorralar a la dictadura de Nicolás Maduro, llamó a una megamanifestación para este miércoles 1 de mayo en la que considera será "la más grande de toda la historia del país".

"Los datos de la red muestran que el proveedor estatal de internet ABA CANTV (AS8048) tiene acceso restringido a Youtube, varios servicios de Google y Microsoft Bing a partir de las 15:35, hora de Venezuela. El incidente está en curso. El bloque nacional coincide con un discurso público transmitido en vivo por Juan Guaido desde la Plaza Bolívar de Chacao", detalló Netblocks en su web.

El Observatorio de Internet de Venezuela denunció que el régimen de Nicolás Maduro viene interrumpiendo las intervenciones de la oposición liderada por Juan Guaidó y que son transmitidas por internet en tiempo real.

"Los incidentes anteriores del filtrado de redes han durado de doce minutos a más de veinte horas, cuando Youtube estuvo restringido horas antes del primer corte de energía en todo el país. Los datos de la red indican que cada interrupción de la plataforma es consistente con los métodos utilizados para bloquear el contenido en línea en Venezuela¨

Para este 1 de mayo el gobierno interino de Juan Guaidó ha convocado a la manifestación "más grande de la historia de Venezuela", esta sería para el titular de la Asamblea Nacional, el inicio del procedimiento que da paso al cese definitivo de la usurpación.

Confirmed: YouTube, Google apps and Bing restricted by #Venezuela's state-run internet provider ABA CANTV as Juan Guaidó speaks from #Caracas; incident ongoing #19Abr #KeepItOn⬇️https://t.co/ANYoHngK37 pic.twitter.com/LpdXa0ssHb