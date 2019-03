Carmine Persico, exjefe de la organización criminal neoyorkina 'Familia Colombo', murió a los 85 años [VIDEO]

No hay mal que dure 100 años. Eso lo supo bien Carmine Persico, exjefe de la organización criminal 'Familia Colombo', quien el pasado jueves falleció en un hospital de Durham, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

También conocido ‘Serpiente’ y ‘Junior’, Carmine Persico fue sentenciado a 139 años de prisión, pero murió a los 85 años en el hospital de Estados Unidos Duke University Medical Center.

La excabeza de la ‘Familia Colombo’ nació en 1933 en Brooklyn, Nueva York, y le dieron 139 años de cárcel, de los que cumplió 36. “Un gran cliente, un buen tipo y un hombre maravilloso”, así se refirió sobre Carmine Persico su abogado Benson Weintraub.

Over the years, I exchanged letters with Carmine Persico. He was always nice and calm, and to the point. No matter his legacy, or what that pertained, one thing was always very clear to me about him. He was the real deal. It’s an end of an era. pic.twitter.com/7inNTMIkeV