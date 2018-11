La avenida más cara del mundo está en Hong Kong

Nueva York, EFE.- La famosa Quinta Avenida de Nueva York, que alberga tanto icónicos edificios como lujosas tiendas, ocupa el segundo lugar para el alquiler de espacio minorista más caro del mundo.

La famosa calle neoyorquina, donde también se ubica la residencia privada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desplazada por Causeway Bay, en Hong Kong, que exige 2.671 dólares por el espacio de alquiler minorista, de acuerdo con el informe que publica el periódico de bienes raíces The Real Deal.

En Nueva York las firmas de moda como Prada, Versace, Dior, Louis Buitton o Cartier son algunos de los nombres en ese famoso corredor de la Quinta Avenida, con un precio de alquiler de US$ 2.250 el pie cuadrado (0,09 metros cuadrados), según el informe “Main Streets Across the World”, de la empresa estadounidense de servicio inmobiliario Cushman & Wakefield.

El tercer lugar lo ocupa la calle New Bond, en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, con un precio de 1.744 por pie cuadrado, seguida por Francia, Italia y Japón. ❧