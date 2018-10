"Paquete sospechoso" fue enviado a la CNN tras ola de correos con explosivos

En Estados Unidos la CNN alertó que un "paquete sospechoso" fue dirigido al centro mundial de noticias ubicada en Atlanta. Através de Twitter, la cadena de noticias informó que se interceptó el paquete en su oficina de correos.

El presidente de la cadena de noticias del medio de comunicación CNN, Jeff Zucker, afirmó a través de la cuenta de Comunicaciones que los trabajadores no corrían peligro porque habían adoptado precauciones tras al ola de envíos de explosivos que sucedió la semana pasada.

"Todo el correo para CNN, en todos los burós de CNN, está siendo examinado en instalaciones a las afueras de las oficinas desde el miércoles pasado, así que esta paquete no hubiera llegado directamente al Centro CNN, incluso si no hubiera sido interceptado primero", aseguró Jeff Zucker, mediante Twitter.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

La semana pasada, la policía de Estados Unidos interceptó correos con explosivos dirigidos al expresidente Barack Obama, a Hillary y Bill Clinton y a otras personas críticas al gobierno de Donald Trump.

El Servicio Secreto del país norteamericano accedió a los paquetes con artefactos explosivos antes de que las personas destinatarias corrieran peligro.

Adeás, Donald Trump rechazó el atentado y que el autor provenga de su gobierno, en su momento.

Uno de los paquetes también fue enviado al edifico de la CNN y el 24 de octubre, el medio de comunicación tuvo que interrumpir su transmisión en vivo y desalojar el lugar.

JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based, in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf