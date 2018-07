Chilenos cobran pensión en su país, pero prefieren vivir en Tacna | VIDEO

Retirarse del mundo laboral y acceder a una pensión digna, es algo que la mayoría de las personas mayores de 60 años optan por hacer hoy en día. Con dinero destinado a comida, salud, pago de servicios, entre otras cosas, aprender a distribuir el único ingreso del hogar puede ser una tarea tediosa. Chile es muestra de esto.



El complicado manejo de la pensión sería la razón por la cual los ciudadanos chilenos decidieron migrar a nuestro país para vivir; al considerar que en Tacna la vida no es tan cara como en su nación. En un reciente reportaje de la cadena T13, podemos ver como los extranjeros cuentan los ‘malabares’ que tendrían que hacer con su pensión de jubilación si continuaran viviendo en Chile.

La chilena, Agueda Osorio, confiesa que si siguiera viviendo en Viña del Mar, el dinero de su pensión no le alcanzaría para cubrir sus gastos personales. Una vez al mes la mujer cruza de Tacna hacia Arica para cobrar su pensión y así continuar viviendo en territorio nacional.

“Tendía que vivir con mi hermana y viviendo a expensas de ella. Es muy caro Chile” menciona.





La cercanía de Arica con la Ciudad Heroica ha facilitado a los chilenos para iniciar una nueva vida en Perú; lo que ha dado como resultado que los ciudadanos extranjeros opten por trabajar sus últimos años en Tacna y jubilarse allí.



Eso sí, todo no es color de rosa. El cónsul de Chile en Tacna afirma que hay reglas que sus compatriotas no pueden dejar de lado. “Un chileno no puede poseer una propiedad en esta ciudad, ni siquiera rentar. Los chilenos que tengan pensión de gracia, y deciden vivir acá, pueden perder el beneficio al estar lejos del territorio nacional” comentó el diplomático.