Terror para clientes en Target de EE.UU. | Hombre realizó exhibicionismo en la sección infantil del supermercado: ¿Lo arrestaron? Esto se sabe Un hombre de 36 años, identificado como Nicholas Ray Chapman, fue arrestado por exhibirse indecentemente en la sección infantil de una tienda Target.

Un hecho alarmante ocurrió en Target, pues un hombre de 36 años, identificado como Nicholas Ray Chapman, fue acusado de exhibirse indecentemente en la sección infantil dentro de una tienda Target ubicada en Amarillo, Texas. Si bien el hombre fue detenido, las autoridades continúan realizando investigaciones acerca del suceso.

Presentan cargos contra hombre que se exhibió en la sección de niños dentro de Target en EE.UU.

De acuerdo con lo informado por KFDA y Telemundo, Nicholas Ray Chapman fue arrestado y se le han impuesto cargos de exhibición indecente luego del reciente incidente en una tienda Target en Amarillo.

Cabe mencionar que este hecho sucedió el 5 de noviembre dentro de la tienda Target ubicada en la cuadra 8200 de West I-40. Asimismo, según el informe de las autoridades, el personal de protección de activos observó inicialmente a Chapman con los genitales expuestos y lo siguió hasta la sección infantil.

Allí no queda todo, pues el hombre comenzó a realizar los actos obscenos frente a los que se encontraban en esa área. Un agente que se encontraba en el establecimiento llegó para apoyar y presenció el insólito suceso.

Rápidamente, la policía de Amarillo detuvo al individuo en la tienda y lo trasladó al Centro de Detención del Condado de Potter. Allí enfrentó cargos por exhibición indecente, considerado un delito menor de clase B. Sin embargo, fue liberado horas después tras pagar la fianza correspondiente.

¿Qué más se sabe sobre el caso?

Según los reportes de la policía y los registros judiciales del condado de Potter, la detención se realizó en flagrancia a las 3.30 p. m. Se conoció que el proceso penal continúa activo bajo el expediente #PCC-1885-26, pero el hombre actualmente se encuentra en libertad.

Por último, las autoridades de Target han decidido no pronunciarse al respecto y tampoco cerrar el establecimiento.