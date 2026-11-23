Excelentes noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Esta ciudad clave en EE.UU. rompe vínculos con el ICE: ¿Habrán detenciones? La ciudad aprobó ponerle fin a su cooperación con el ICE, pese a que la medida está enfrentando diversos obstáculos legales para su implementación.

La ciudad de Tallahassee, en Florida, Estados Unidos, acaba de iniciar acciones para poder poner fin a su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que las autoridades municipales aprobaran el inicio del proceso para rescindir el contrato federal que permite a la policía local participar en los operativos migratorios.

Si bien esta decisión significa un cambio para los inmigrantes de la región, independientemente de su estatus legal, este convenio sigue vigente mientras se desarrolla el procedimiento de rescisión. No obstante, su eventual cancelación podría generar tensiones entre el Gobierno local y las autoridades estatales de Florida, de acuerdo a lo informado por FOX 49 News.

Tallahassee busca no colaborar nunca más con el ICE

Durante una reunión realizada el miércoles 18 de noviembre, los cinco miembros de la comisión municipal votaron a favor de solicitar al personal de la ciudad que prepare una propuesta para ponerle fin a la participación de Tallahassee en el programa 287(g).

Anteriormente, la comisión respaldó la continuidad del acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una votación de 3 a 2; sin embargo, la nueva mayoría busca revertir esa decisión y revisar la participación de la policía local en los trabajos vinculados al control migratorio.

Ten en cuenta que esto no significa que la ciudad haya puesto fin oficialmente a su cooperación con las autoridades federales pues lo que sigue es evaluar el informe solicitado y definir el procedimiento para realizar una eventual retirada del programa. Esta aclaración se produjo luego de que varios residentes manifestaran su preocupación por el alcance de la colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Incrementa la presión para eliminar la cooperación con el ICE en Florida

La reunión municipal estuvo marcada por una amplia participación ciudadana. Los residentes, activistas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes solicitaron que Tallahassee ponga fin a su acuerdo de colaboración con las autoridades migratorias federales.