Seguridad Social en EE.UU. pagará HOY, 25 de noviembre: Estas personas podrían recibir hasta US$5,181 y qué hacer si no llega Para que puedas organizar tus gastos, te diremos quiénes podrán cobrar el dinero en esta fecha y qué debes hacer si el depósito del Seguro Social no llega.

Estas personas podrían recibir hasta US$5,181 del Seguro Social en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) entrega los beneficios de jubilación, de acuerdo al calendario establecido. En este sentido, se tiene previsto para el 25 de noviembre un próximo depósito destinado a un grupo específico de beneficiarios que recibirán hasta US$5,181 y sobre todo, te diremos qué debes hacer si el dinero no te llega en la fecha esperada.

¿Quiénes pueden cobrar hasta $5,181 del Seguro Social este 25 de noviembre?

El miércoles 25 de noviembre del 2026 les toca recibir hasta US$5,181 de Seguro Social al tercer grupo de beneficiarios. Esto quiere decir que accederán los que nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes; sin embargo, solamente conseguirán ese monto aquellas personas que se jubilaron a los 70 años.

Debes saber que el monto que reciben los beneficiarios de la SSA dependerá de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. A continuación, te diremos cuáles son los máximos mensuales estimados:

A los 62 años: hasta US$2,969.

A los 67 años (edad plena de jubilación): hasta US$4,152.

A los 70 años: hasta US$5,181.

¿Requisitos para acceder al cheque máximo de hasta $5,181?

El monto de 5.181 dólares es el beneficio máximo para el 2026, pero solo será para quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del límite máximo imponible (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

¿Qué hacer si tu pago no llega en la fecha indicada?

Te diremos los motivos por los cuales tu pago no podría llegar en la fecha indicada:

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, para que se pueda emitir un reembolso.