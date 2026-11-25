Excelentes noticias para inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Massachusetts demandará al ICE para detener arrestos en estos lugares La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, presentó una demanda contra la Administración federal para bloquear arrestos del ICE en estos lugares.

El pasado lunes 23 de noviembre, la fiscal general del estado de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, presentó una demanda contra la Administración federal tras considerar que los operativos en los juzgados carecen de sustento legal y podrían afectar las garantías constitucionales de las personas detenidas.

La finalidad de esta iniciativa es impedir las intervenciones y así evitar que se vulneren el debido proceso de quienes van a los tribunales. En esta nota, te contaremos cómo podría beneficiar esta medida a la comunidad migrante.

Massachusetts presenta demanda para impedir que el ICE realice arrestos en los juzgados

La fiscal general de Massachusetts presentó la demanda con la que pretende impedir que el ICE realice arrestos civiles migratorios en los juzgados estatales sin una orden judicial, según informaron Reuters y WBUR.

Entre los argumentos más relevantes de la denuncia figura que el ICE habría incumplido la ley estatal conocida como PROTECT Act, que establece que, desde el 3 de noviembre del 2026, se requiere una orden judicial para efectuar arrestos civiles en los juzgados o en sus alrededores.

De acuerdo con la demanda presentada ante el tribunal federal del distrito de Massachusetts, entre el 3 y el 20 de noviembre se registraron al menos 38 arrestos civiles en propiedades de tribunales estatales sin las órdenes correspondientes.

Campbell afirmó, además, que en las actuaciones más recientes del ICE se ha afectado la autoridad soberana del estado sobre su sistema judicial, en virtud de la Décima Enmienda. Sostuvo también que el uso inapropiado de calendarios judiciales y de los controles de seguridad estatales perjudica el acceso a la justicia y el avance de los procesos penales.

¿Qué dijeron los funcionarios federales sobre la demanda?

Los responsables federales de inmigración respondieron rápidamente y sostuvieron que los estados no tienen facultad para regular las actuaciones de los agentes federales. Bajo ese argumento, defendieron que las detenciones en los juzgados son razonables porque las personas ya han pasado por los controles de seguridad.

Por último, el DHS, junto con el ICE y el Departamento de Justicia, no ha divulgado una nueva actualización sobre el expediente judicial tras el anuncio realizado este martes.