El presidente del BCRP cuestionó las deficiencias del Estado en educación y salud, y pidió aprovechar los ingresos de la minería para fortalecer los servicios públicos y el capital humano. | Andina

El presidente del BCRP cuestionó las deficiencias del Estado en educación y salud, y pidió aprovechar los ingresos de la minería para fortalecer los servicios públicos y el capital humano. | Andina

La gestión pública es uno de los principales obstáculos para que Perú convierta sus recursos económicos en mejores condiciones de vida para la población. Así lo sostuvo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, realizado en Urubamba, Cusco, donde fue enfático al evaluar el desempeño del Estado: “La gestión pública no es mala, es pésima”, afirmó.

Su crítica estuvo vinculada a las dificultades que mantiene el país en sectores como educación y salud, pese a los recursos que genera su economía. Para Velarde, no basta con registrar mayores ingresos o mantener un crecimiento económico favorable si el Estado no tiene capacidad para atender las necesidades de la población y mejorar sus condiciones de vida.

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En esa línea, consideró que el actual ciclo favorable de precios de los minerales representa una oportunidad que el país debe aprovechar para impulsar nuevos proyectos y atender sus principales carencias. El economista recordó que la actividad minera genera recursos tributarios que pueden contribuir a financiar mejoras en los servicios públicos.

Julio Velarde pide invertir los ingresos mineros en salud y educación

“Estos recursos que capta el fisco, a la vez de servir para mejorar salud, educación e incrementar capital humano”, señaló Velarde al referirse al destino que deberían tener los mayores ingresos tributarios.

Su planteamiento apunta a que la bonanza de los precios internacionales no se limite a una mayor recaudación, sino que permita fortalecer las condiciones que necesita el país para sostener su desarrollo. La educación y la salud, en particular, inciden en la capacidad de las personas para acceder a mejores oportunidades laborales y participar de una economía más productiva.

El presidente del BCRP también advirtió que las diferencias en estos servicios siguen separando a Perú de otras economías. Al mencionar los resultados educativos de países asiáticos, como Japón, Corea y China, cuestionó el rezago peruano y recordó que América Latina aparece bastante más atrás en las comparaciones internacionales.

Gestión pública deficiente limita el desarrollo económico del Perú

Velarde puso como referencia las transformaciones institucionales de países asiáticos, donde la formación de una burocracia eficiente acompañó los procesos de desarrollo. Mencionó particularmente el caso de Japón, cuya reforma administrativa comenzó en 1868, durante la restauración Meiji, y destacó cómo el país reorganizó su estructura estatal para mejorar su funcionamiento.

También hizo referencia a China y Corea, al señalar que la calidad de la gestión pública ha sido determinante en sus procesos de transformación económica. Su argumento es que disponer de recursos no garantiza por sí solo mejores resultados: el Estado necesita instituciones capaces de ejecutar proyectos y ofrecer servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

En el caso peruano, estas deficiencias se reflejan en las dificultades para mejorar la educación y la salud, dos ámbitos que condicionan la productividad y las posibilidades de crecimiento a largo plazo.

Julio Velarde: “Para que la gente viva mejor” se necesita crecimiento económico

El titular del BCRP también defendió la importancia del crecimiento económico como condición para mejorar las condiciones de vida. Sostuvo que una mayor actividad productiva puede transformar las economías rurales, ampliar los mercados de consumo y generar oportunidades para sectores de la población que todavía enfrentan mayores carencias.