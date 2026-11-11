Excelentes noticias para inmigrantes | Alcalde de Nueva York asegura que no colaborará con el ICE: ¿Qué significa esto para los extranjeros? Tras las elecciones del medio término en EE.UU., el alcalde se pronunció sobre el ICE en Nueva York, su relación con Trump y el voto latino.

Durante el programa Morning Joe, de MS NOW, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló que la ciudad nunca podrá asistir al gobierno de EE.UU. en la aplicación civil de las leyes de inmigración ni tampoco formará parte de su agenda de deportaciones. En este sentido, muchos extranjeros se preguntan qué significan estas declaraciones para ellos.

Asimismo, la autoridad también se pronunció sobre el peso del ICE en el voto, dos días después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en la que los demócratas volvieron a recuperar ambas cámaras del Congreso.

¿Qué significa esta declaración de Mamdani para los inmigrantes en Nueva York?

Mamdani contó sobre la agencia federal dispuesta a abrir fuego contra un auto en movimiento a plena luz del día, con un niño de 5 años dentro. Esto en referencia al disparo contra Oscar Belgal, de 28 años y originario de República Dominicana, que ocurrió el 8 de octubre en Marble Hill.

"Los inmigrantes son neoyorquinos, y sin embargo, sabemos que con demasiada frecuencia no se les trata como tales. El gobierno federal ha emprendido una campaña de violencia y terror: el ICE ha irrumpido en los hogares, lugares de trabajo y escuelas de nuestros vecinos, y ha atacado a quienes han llegado a nuestro país en busca de oportunidades”, expresó el alcalde a través de una carta en otra oportunidad.

Un informe de la Alcaldía y del Departamento de Planificación Urbana, difundido el 11 de junio, señaló que 3,1 millones de inmigrantes en la ciudad representan el 43% de la fuerza laboral.

Los demócratas asumirán el control del Congreso en enero, y también tendrán herramientas de supervisión y presupuesto sobre el ICE, aunque el veto presidencial exigirá apoyo bipartidista para aprobar leyes. Además, la alcaldía advirtió el pasado 2 de noviembre en un comunicado, que demandará si el ICE continúa usando lotes municipales.

Estas son las medidas a favor de los inmigrantes que citó Mamdani

Mamdani también se pronunció sobre las medidas que existen en Nueva York y cómo afectan a inmigrantes:

El alcalde de Nueva York señaló que la ciudad no permite el uso de su propiedad ni tampoco de sus agencias para realizar detenciones. También ha solicitado los dueños de estacionamientos privados que dejen de ceder espacios donde ICE prepara sus operativos.

Además, afirmó que él y el presidente Donald Trump continúan en desacuerdo acerca de las operaciones del ICE en la ciudad, pero seguirá llamándolo por otros asuntos. De acuerdo al alcalde, sus reuniones permitieron liberar a un neoyorquino de la detención del ICE y conseguir una visa para una madre.