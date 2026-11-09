Atención máxima en EE.UU. | USCIS ordena frenar miles de permisos de trabajo EAD de inmigrantes latinos: Así es la nueva norma El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación de la extensión automática del permiso de trabajo (EAD) para algunas renovaciones en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que eliminó la extensión automática del permiso de trabajo (EAD) para algunas personas que quieren renovarlo. Si bien no se ha frenado el trámite para todos, sí anteriormente tenías tu permiso y solicitabas una renovación, podías recibir una extensión automática para laborar mientras se procesaba tu renovación, pero ahora ya no es así.

¿Qué es lo que cambia en la nueva norma del DHS?

De acuerdo con la regla publicada en el Registro Federal, esto no elimina la posibilidad de solicitar o renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), sino la prórroga de hasta 540 días por presentar la renovación.

Además, para quienes necesitan una aprobación para trabajar, el hecho de mantener una solicitud pendiente no prolonga por sí solo la autorización tras el vencimiento. También debes saber que la continuidad del trámite dependerá de que la agencia apruebe la renovación a tiempo.

Ten en cuenta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) señala que esta medida no afecta las extensiones automáticas anteriores al 30 de octubre de 2025. La medida solo conserva las prórrogas previstas por ley o a través de avisos del Registro Federal para documentación laboral relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

¿Qué inmigrantes tendrán que dejar de trabajar en EE.UU.?

La medida oficial distingue a quienes tienen una autorización vinculada a su estatus y a quienes deben conseguirla expresamente, como los solicitantes de asilo pendiente y de ajuste de estatus.

Para estos últimos, si es que vence la autorización y no les aprobaron una renovación, tendrán que interrumpir el trabajo, a excepción de que cuenten con otro documento que los autorice. En el caso de una aprobación posterior puedes retomar tu empleo con normalidad durante la vigencia del nuevo permiso.

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante al menos 18 meses desde el mes de mayo del 2027; esto solo es una estimación; no se trata de un conteo de permisos que se encuentran suspendidos.

Por último, la agencia advierte que los empleados afectados dependerán de los tiempos de procesamiento, el volumen de solicitudes y la anticipación de cada renovación.