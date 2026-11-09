Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Rafael López Aliaga no será alcalde: ¡la ley se respeta! | Sin Guion con Rosa María Palacios

Latinos en USA

Atención máxima en EE.UU. | USCIS ordena frenar miles de permisos de trabajo EAD de inmigrantes latinos: Así es la nueva norma

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación de la extensión automática del permiso de trabajo (EAD) para algunas renovaciones en EE.UU.

USCIS ordena frenar miles de permisos de trabajo EAD de inmigrantes latinos
USCIS ordena frenar miles de permisos de trabajo EAD de inmigrantes latinos | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que eliminó la extensión automática del permiso de trabajo (EAD) para algunas personas que quieren renovarlo. Si bien no se ha frenado el trámite para todos, sí anteriormente tenías tu permiso y solicitabas una renovación, podías recibir una extensión automática para laborar mientras se procesaba tu renovación, pero ahora ya no es así.

Puedes ver

Alerta inmigrantes | Presentadora de TV en EE.UU. es arrestada por el ICE: Se le acusa de un fraude de millones de dólares

lr.pe

¿Qué es lo que cambia en la nueva norma del DHS?

De acuerdo con la regla publicada en el Registro Federal, esto no elimina la posibilidad de solicitar o renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), sino la prórroga de hasta 540 días por presentar la renovación.

Además, para quienes necesitan una aprobación para trabajar, el hecho de mantener una solicitud pendiente no prolonga por sí solo la autorización tras el vencimiento. También debes saber que la continuidad del trámite dependerá de que la agencia apruebe la renovación a tiempo.

Ten en cuenta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) señala que esta medida no afecta las extensiones automáticas anteriores al 30 de octubre de 2025. La medida solo conserva las prórrogas previstas por ley o a través de avisos del Registro Federal para documentación laboral relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

¿Qué inmigrantes tendrán que dejar de trabajar en EE.UU.?

La medida oficial distingue a quienes tienen una autorización vinculada a su estatus y a quienes deben conseguirla expresamente, como los solicitantes de asilo pendiente y de ajuste de estatus.

Para estos últimos, si es que vence la autorización y no les aprobaron una renovación, tendrán que interrumpir el trabajo, a excepción de que cuenten con otro documento que los autorice. En el caso de una aprobación posterior puedes retomar tu empleo con normalidad durante la vigencia del nuevo permiso.

El DHS estima que entre 20.000 y 33.000 EAD podrían quedar temporalmente sin validez durante al menos 18 meses desde el mes de mayo del 2027; esto solo es una estimación; no se trata de un conteo de permisos que se encuentran suspendidos.

Por último, la agencia advierte que los empleados afectados dependerán de los tiempos de procesamiento, el volumen de solicitudes y la anticipación de cada renovación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los viajes de la presidenta, por Oscar Vidarte

Milena Zárate impacta a todos con fotografía inédita junto a Edwin Sierra y deja cariñoso mensaje: "Amor de mi vida"

Lluvias torrenciales en Gaza dejan cuatro muertos y afectan a 70.000 tiendas de familias desplazadas

Latinos en USA

Terror en Walmart | Trabajadora de 21 años fue asesinada mientras cumplía su turno laboral: Esta es fue la insólita razón

Máxima atención | Escuelas en Nueva York no tendrán clases en noviembre y algunos tendrán salida anticipada: Fechas y cuáles serán afectadas

Alerta inmigrantes | Presentadora de TV en EE.UU. es arrestada por el ICE: Se le acusa de un fraude de millones de dólares

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Sala Penal de la Suprema anularía la condena al expresidente Castillo

Margiori Mejía Alva sería la alcaldesa de San Juan de Lurigancho en lugar de Jesús Maldonado

Gobierno de Keiko Fujimori nombra a exministro de Pedro Castillo como embajador de Perú en Marruecos