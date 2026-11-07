Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Buenas noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Juez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE en Nueva York

Una jueza federal desestima el recurso de 15 alguaciles en Nueva York, que buscaban suspender una norma sobre la cooperación con el ICE.

uez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE
uez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Una jueza federal ordenó que se desestime un recurso presentado por 15 alguaciles que pretendían suspender una norma en Nueva York que limita la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras esta decisión, miles de inmigrantes expresaron que se sienten más tranquilos.

Puedes ver

Confirmado | Trump ordena cambiar los requisitos para conseguir la Green Card: Estos beneficios públicos podrían afectar a los inmigrantes

lr.pe

Con esta decisión, tanto los fondos como los agentes municipales ya no se destinarán a las tareas de control migratorio civil dentro del estado.

Ley de Nueva York frena la colaboración policial con el ICE

Según lo informado por N+ Univision, "la resolución, emitida por la jueza federal Mae A. D'Agostino y reportada este 5 de noviembre, permite que continúe vigente la legislación". Esto prohíbe los acuerdos formales a través de los cuales los oficiales locales asumen funciones de control migratorio federal o cuestionan a personas por faltas puramente administrativas.

Los alguaciles que presentaron la demanda argumentaron que esta prohibición limitaba sus atribuciones institucionales. La magistrada determinó que carecían de la legitimación jurídica necesaria para suspender la disposición estatal.

¿Cómo afectará esta medida a los inmigrantes en Estados Unidos?

Para la comunidad de inmigrantes que reside en Nueva York, este fallo beneficia y además determina los alcances reales de la custodia local.

Ahora, los departamentos de policía no actuarán como una especie de brazo extendido de las autoridades migratorias en faltas civiles; sin embargo, esto no quiere decir que el ICE tenga prohibido realizar operativos migratorios en el territorio y tampoco detiene la cooperación cuando existen investigaciones por delitos penales.

Debes saber que, aunque la disputa legal ya fue aprobada, continuará en otras instancias, incluyendo una demanda del Departamento de Justicia, pero actualmente la restricción a las policías locales se mantiene firme.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Sporting Cristal vs ADT Tarma EN VIVO HOY: sigue el partido por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Buenas noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Juez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por LaLiga de España

Latinos en USA

Alerta máxima estudiantes extranjeros en EE.UU. | ICE arrestó a joven universitaria que contaba con solicitud de asilo en el aeropuerto: Esta fue la razón

Confirmado | Trump ordena cambiar los requisitos para conseguir la Green Card: Estos beneficios públicos podrían afectar a los inmigrantes

Terror para inmigrantes | ICE arrestó a más de 180 inmigrantes en esta zona importante de EE.UU.: ¿Tenían antecedentes?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ministerios de Vivienda y Transporte presentan el 0% de ejecución presupuestal para atender la emergencia del FEN

Veinte alcaldes distritales fueron electos con menos de 30 años