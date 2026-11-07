Buenas noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Juez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE en Nueva York Una jueza federal desestima el recurso de 15 alguaciles en Nueva York, que buscaban suspender una norma sobre la cooperación con el ICE.

uez rechaza el pedido de que alguaciles colaboren con el ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Una jueza federal ordenó que se desestime un recurso presentado por 15 alguaciles que pretendían suspender una norma en Nueva York que limita la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras esta decisión, miles de inmigrantes expresaron que se sienten más tranquilos.

Con esta decisión, tanto los fondos como los agentes municipales ya no se destinarán a las tareas de control migratorio civil dentro del estado.

Ley de Nueva York frena la colaboración policial con el ICE

Según lo informado por N+ Univision, "la resolución, emitida por la jueza federal Mae A. D'Agostino y reportada este 5 de noviembre, permite que continúe vigente la legislación". Esto prohíbe los acuerdos formales a través de los cuales los oficiales locales asumen funciones de control migratorio federal o cuestionan a personas por faltas puramente administrativas.

Los alguaciles que presentaron la demanda argumentaron que esta prohibición limitaba sus atribuciones institucionales. La magistrada determinó que carecían de la legitimación jurídica necesaria para suspender la disposición estatal.

¿Cómo afectará esta medida a los inmigrantes en Estados Unidos?

Para la comunidad de inmigrantes que reside en Nueva York, este fallo beneficia y además determina los alcances reales de la custodia local.

Ahora, los departamentos de policía no actuarán como una especie de brazo extendido de las autoridades migratorias en faltas civiles; sin embargo, esto no quiere decir que el ICE tenga prohibido realizar operativos migratorios en el territorio y tampoco detiene la cooperación cuando existen investigaciones por delitos penales.

Debes saber que, aunque la disputa legal ya fue aprobada, continuará en otras instancias, incluyendo una demanda del Departamento de Justicia, pero actualmente la restricción a las policías locales se mantiene firme.