Confirmado | Bank of America entregará hasta $500 a quienes abran una nueva cuenta: Solo estas personas podrán cobrarlo Uno de los bancos más grandes del país entregará un bono a sus clientes nuevos, pero estos deberán conocer los términos y condiciones.

Bank of America es una de las entidades bancarias más grandes de todo Estados Unidos y actualmente posee una promoción vigente que entrega un bono en efectivo a los clientes nuevos que abren una cuenta corriente. Por si no lo sabes, la cifra que pueden entregar puede llegar a las US$500 en el nivel más alto; sin embargo, no alcanza con solo abrir una cuenta, sino que se debe cumplir con ciertos depósitos.

Bank of America ofrece hasta US$500 por abrir una cuenta nueva

Ten en cuenta que el monto no es fijo, sino que es escalonado pues dependerá de cuánto dinero te ingrese a la cuenta por depósito directo durante los primeros 90 días desde que la abres. Los niveles son:

US$100 si se reciben US$2,000 en depósitos directos que califiquen.

US$300 si se reciben US$5,000.

US$500 si se reciben US$10,000 o más.

Por esta razón, la cifra que cada persona cobrará dependerá de sus ingresos. El hecho de cuánto mayor sea el total de depósito directo en ese periodo, mayor será el bono.

Requisito clave para recibir hasta US$500 del Bank of America

Como ya te lo indicamos, este bono no se paga por el simple hecho de abrir una cuenta en el Bank of America pues la condición es recibir depósitos directos que califiquen, por lo general, sueldos u otros ingresos recurrentes acreditados de manera electrónica, que sumen el monto correspondiente dentro de los 90 días de abierta la cuenta. Sin esos depósitos, no se cobra el bono, por más que la cuenta esté abierta.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

La promoción solo está disponible para la apertura de determinadas cuentas corrientes personales del banco: cuentas Advantage Plus Banking y Advantage Relationship Banking. Además, está dirigida exclusivamente a clientes nuevos de cuenta corriente.

En el caso de que quienes ya tienen una cuenta de ese tipo en el banco no califican, y se permite recibir solo un bono por cliente.

Bank of America cerrará en estos días de noviembre

Se confirmó que las sucursales de sucursales de Bank of America cerrarán el próximo miércoles 11 de noviembre por el feriado del Día de los Veteranos (Veterans Day), también el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day).

A pesar de los cierres, las transacciones a través de la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles. Los usuarios también podrán completar ciertas tareas bancarias a través de su aplicación móvil.