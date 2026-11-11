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EN VIVO | Papa León XIV: último día de su visita a Argentina
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Papa León XIV y su frase más emotiva al despedirse de su labor pastoral en Perú: “Solo puedo dar gracias a Dios”

Antes de su viaje a Roma, el pontífice dejó un emotivo mensaje recordando su paso por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, y agradeciendo al pueblo peruano por su unión y fe tras casi 40 años de labor pastoral.

Papa León XIV y su paso por Perú
Papa León XIV y su paso por Perú | Composición LR / DifusiónComposición LR / Difusión
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El papa León XIV retornará al Perú este miércoles 11 de noviembre. Su llegada ha generado expectativa en la nación donde transcurrió casi 40 años de labor pastoral y de la que se despidió en 2023 tras ser convocado por el papa Francisco para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma.

Robert Prevost, hoy convertido en el máximo líder de la Iglesia católica, dejó un sentido mensaje antes de viajar a Roma y cumplir con el pedido del entonces pontífice. El sentido momento quedó registrado en un vídeo y vuelve a ser recordado a pocas horas de su arribo al territorio peruano. ¿Qué dijo León XIV sobre el Perú y su gente?

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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

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Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto su llegada, sus primeras actividades, el mensaje a los fieles y las últimas noticias de su visita

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El mensaje de León XIV antes de despedirse del Perú

En el registro audiovisual, Prevost recuerda que su paso por el país se inició como misionero hace cuatro décadas. "He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y más de 11 años en Trujillo. Ahora, después de 8 años en Chiclayo, doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo", señaló.

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Asimismo, en su mensaje destaca la unión que encontró entre los peruanos para enfrentar diversos desafíos y agradece haber llegado a este territorio para cumplir con el camino de Dios. "Hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas, y como pastor, yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años".

León XIV, un hombre de fe cercano al pueblo

Prevost es recordado en el Perú por su cercanía con las comunidades vulnerables, sobre todo del norte peruano, donde pasó más tiempo de vida pastoral. Los testimonios de quienes lo conocieron y compartieron con él dan fe de que recorría zonas rurales y barrios periféricos, llegando a ganarse el apelativo de 'pastor con olor a pueblo'.

También son conocidas sus acciones en tiempos de crisis, como el acompañamiento a la población durante la pandemia de COVID-19 y las inundaciones en el norte del Perú, donde se sumó para movilizar ayuda básica de alimentos a la población e impulsó programas de ayuda social. Por todo eso y más, Robert Prevost, hoy convertido en el papa León XIV, es esperado con mucha expectativa.

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