La peor noticia para inmigrantes en Nueva York | Juez ordena a la ciudad que otorgue los datos completos de un grupo de indigentes que residen en un albergue Un nuevo fallo judicial obliga a las autoridades locales de Nueva York a compartir información clave de estas personas, pero ¿qué hay detrás de ello?

Juez ordena a Nueva York que otorgue los datos completos de un grupo de indigentes. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un juez federal ordenó que los funcionarios municipales de Nueva York entreguen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los nombres y fechas de nacimiento de las personas que están residiendo en un albergue para personas sin hogar ubicado en El Bronx, a pesar de que la ciudad lo ha impedido reiteradas veces.

Juez ordena que Nueva York entregue datos de las personas de un albergue

Lewis A. Kaplan, juez de distrito de EE.UU., ordenó que se cumpla una citación administrativa federal mediante una resolución de 12 páginas, en la que indicó que la ciudad "no ha demostrado que proporcionar esta lista suponga una carga excesiva".

De acuerdo con la orden que emitió el juez, esta lista ayudaría a que el ICE realice una investigación destinada a establecer si alguno de los residentes del refugio está sujeto a deportación. Asimismo, los funcionarios federales limitaron su petición a los nombres de aquellos que poseen "ciertos antecedentes penales graves".

"Dada la conformidad de la agencia con el uso de un perito judicial, y respetando la evaluación de la agencia de que los registros son pertinentes para su investigación legítima, el tribunal concluye que la citación versa sobre un asunto sustancial y relevante para la aplicación de las leyes federales de inmigración", señaló Kaplan.

Nueva York ya negó este pedido a las autoridades del ICE

A inicios de agosto del 2025, el ICE presentó una citación ante la ciudad solicitando los nombres completos y las fechas de nacimiento de todos los residentes de dos albergues municipales, pero la ciudad se negó a entregarlos, tildando la petición como "una búsqueda de información improcedente, carente de cualquier propósito investigativo legítimo".

Pese a que las autoridades federales volvieron a revisar su petición, la ciudad continuó rechazándola en varias ocasiones, alegando que la agencia está pidiendo "indebidamente" que el gobierno municipal hiciera una "costosa" investigación y que "requiere mucho tiempo" en su nombre.

Según lo informado por Daily News, la ciudad de Nueva York indicó que la petición era "más política que investigativa" y que pretendía "eludir y socavar" las leyes de "ciudad santuario"; sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo.

"Esta especulación carece de fundamento en el expediente", escribió el juez. "Si bien la ciudad y el gobierno federal no coinciden en cuanto a la política migratoria, no hay nada en el expediente que sugiera, de manera suficiente, que el ICE intente identificar a migrantes con antecedentes penales graves por una razón distinta a la de hacer cumplir las leyes de inmigración", agregó.