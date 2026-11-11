Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 11 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este miércoles 11 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este miércoles 11 de noviembre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor de HOY, miércoles 11 de noviembre, en Perú: últimas noticias EN VIVO
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Qué datos informa el IGP después de un temblor?
Los reportes sísmicos permiten conocer características como la hora del evento, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos se actualizan conforme se registran nuevos movimientos.
Últimas noticias sobre Sismos en Perú
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