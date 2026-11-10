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Terror para clientes de Walmart | Reportan un tiroteo en el estacionamiento del supermercado: Alarma alertó a todos

La policía ordenó evacuar al supermercado y además activó su protocolo para estos incidentes, pero ¿realmente se reportaron disparos?

Reportan un supuesto tiroteo en el estacionamiento del Walmart en EE.UU.
Reportan un supuesto tiroteo en el estacionamiento del Walmart en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un susto terrible atravesó a los clientes de Walmart, luego de que se difundieran rumores sobre un supuesto tirador activo y presuntos disparos en el estacionamiento. La Policía de Timberville, en Virginia, aclaró lo sucedido y para salvaguardar a todos obligó a evacuar la tienda; sin embargo, luego de las investigaciones revelaron que no hubo ningún ataque armado ni tampoco personas heridas.

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¿Qué ocurrió en el Walmart de Timberville tras los reportes de disparos?

El sábado pasado, alrededor de las 5.00 p. m., el Departamento de Policía de Timberville recibió una llamada sobre la alteración del orden público en el establecimiento. Luego de unos minutos, los agentes llegaron al lugar, pero solamente encontraron versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

Inicialmente reportaron que escucharon disparos cerca de la farmacia, en el estacionamiento del Walmart; sin embargo, otra versión reveló que un auto provocó un fuerte ruido, similar a una explosión, mientras abandonaba el lugar.

A raíz de ello y como medida preventiva, los oficiales evacuaron el establecimiento y restringieron el acceso al estacionamiento. También desplegaron un dron y diversas unidades caninas para investigar los alrededores debido a que las personas involucradas habrían abandonado el lugar.

Posterior a ello, la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham localizó al vehículo relacionado con el incidente y logró intervenirlo durante un control de tránsito.

Policía de Timberville revela qué causó que se prendiera la alarma en Walmart

Luego de culminar con las diligencias pertinentes, las autoridades descartaron que se hubiera tratado de un tiroteo en el estacionamiento. La investigación estableció que el fuerte ruido provenía del motor de un auto, lo que produjo un petardeo mientras salía del establecimiento.

De acuerdo con lo informado por WHSV-TV3, la Policía confirmó que el incidente se originó por una discusión verbal y no por un ataque con armas de fuego. Las autoridades aclararon que no realizaron disparos.

Asimismo, señalaron que ninguna persona resultó herida y que los involucrados ya fueron identificados. De esta manera queda claro que la Policía de Timberville desmiente los rumores sobre un tirador activo en Walmart y aclaró que el operativo se realizó como medida preventiva ante las primeras alertas recibidas.

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