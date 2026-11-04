Atención inmigrantes en EE.UU. | Alcalde de Nueva York demandaría al ICE por utilizar locales municipales para iniciar con sus arrestos El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció acciones legales contra el ICE por utilizar estacionamientos municipales en sus operativos migratorios.

Recientemente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que iniciaría acciones legales si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue utilizando los estacionamientos municipales para preparar sus operativos migratorios. Este anuncio vuelve a abrir un frente en la confrontación entre la Alcaldía y la administración de Trump sobre los límites de las políticas santuario.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende la agencia, rechazó este reclamo y aseguró que su presencia en esos espacios "está autorizada por la legislación federal", de acuerdo con la respuesta publicada por la cadena ABC7.

Alcaldía de Nueva York exige que el ICE deje de utilizar los locales municipales para sus operaciones

A través de una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, al director interino de ICE, David J. Venturella, y al responsable de la oficina de la agencia en Nueva York, Kenneth Genalo, Mamdani le exigió instrucciones expresas para que los agentes dejen de utilizar estos terrenos como bases operativas.

La alcaldía ha indicado que los agentes federales han estacionado sus vehículos y realizado reuniones en estacionamientos municipales sin un personal asignado. Estos espacios afectados son: Van Cortlandt Park, en El Bronx, y a lo largo de la calle 111, junto a Flushing Meadows Corona Park, en Queens y estos últimos están cerca de un centro preescolar municipal y de instituciones culturales que reciben todos los días a niños y familias.

"ICE no tiene derecho a utilizar nuestras propiedades como base para separar familias. Eso incluye cada parque y cada estacionamiento que pertenece a esta Ciudad. Si siguen regresando, nos veremos en los tribunales", señaló Mamdani en un comunicado.

Asimismo, el alcalde anunció nuevos protocolos y capacitación para los empleados del Departamento de Parques cuando organismos policiales externos intenten acceder a propiedades bajo su administración.

DHS responde las acciones de alcalde de Nueva York

Por su parte, el DHS indicó que Mamdani debería agradecerles a sus agentes por sus labores de seguridad y lo acusó de no asumir esa tarea, según ABC7. Asimismo, ha calificado el uso de estos espacios como una práctica habitual de los organismos policiales.

Este enfrentamiento va más allá de los estacionamientos, pues el pasado 12 de octubre, el DHS afirmó que las autoridades de Nueva York no habían atendido 16.070 solicitudes de retención migratoria entre el 20 de enero de 2025 y el 8 de octubre de 2026. No obstante, esta cifra no solo se centra exclusivamente en la ciudad de Nueva York.