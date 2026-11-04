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Buenas noticias en Nueva York | Inmigrantes que reciben SNAP recibirán un 40% del beneficio si cumplen este sencillo requisito

A partir de enero de 2027, los beneficiarios del SNAP en Nueva York podrán acceder a un 40% más de incentivos para comprar frutas y verduras frescas.

Inmigrantes en Nueva York recibirán de SNAP un 40% más.
Inmigrantes en Nueva York recibirán de SNAP un 40% más.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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A partir de enero de 2027, los beneficiarios del SNAP en Nueva York podrán acceder a un 40% más de incentivos para comprar más verduras y frutas. El alcalde Zohran Mamdani anunció este cambio en el programa Health Bucks que elevará de 10 a 14 dólares el monto máximo diario de cupones adicionales para comprar solamente alimentos frescos en mercados locales y si bien beneficiará a los inmigrantes, podrán acceder aquellos que cumplan los requisitos del programa.

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¿Cómo será el aumento del 40% para los beneficiarios de SNAP en Nueva York?

De acuerdo con lo confirmado por la Oficina del Alcalde de Nueva York, el programa Health Bucks mantendrá su sistema de incentivos. Esto quiere decir que cada US$2 que una persona gaste con SNAP en los mercados participantes, recibirá otros US$2 en cupones que servirán solamente para comprar frutas y verduras frescas.

Hasta diciembre de 2026, el máximo diario seguirá en US$10, pero a partir de inicios de 2027, los participantes podrán conseguir hasta US$14 por día, siempre que realicen las compras correspondientes para alcanzar ese límite. Ten en cuenta que el incremento no cambia los montos mensuales de SNAP, sino que amplía el incentivo local disponible para quienes utilicen beneficios en establecimientos adheridos.

Guía para conseguir los cupones Health Bucks con la tarjeta EBT en Nueva York

La organización GrowNYC explicó cuál es el procedimiento para utilizar SNAP en los mercados Greenmarket de Nueva York. El sistema permite convertir los fondos disponibles en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) en fichas para realizar compras a los productores.

Inicialmente deberás acudir al puesto de información del mercado, donde el personal GrowNYC atiende a los compradores. Allí el usuario tendrá que presentar su tarjeta EBT e ingresar su PIN para conseguir las fichas correspondientes.

Esas fichas tienen valores de US$1 y US$5 y funcionan como dinero dentro del mercado. Asimismo, por cada US$2 utilizados con SNAP, el comprador obtiene un cupón Health Bucks de US$2 para adquirir frutas y verduras. Si bien las fichas de madera no tienen vencimiento, los cupones Health Bucks vencen el 31 de diciembre de cada año.

¿Dónde comprar frutas y verduras con Health Bucks?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, existen más de 100 mercados de agricultores y puestos de venta distribuidos entre los cinco distritos de la ciudad. Los cupones pueden utilizarse para adquirir frutas y verduras frescas de producción local.

Si quieres encontrar un establecimiento cercano, la ciudad ofrece un mapa con las ubicaciones, los días y los horarios de atención. También puedes realizar consultas por mensaje de texto:

  • En español: enviar "Muy Rico" al 55676.
  • En inglés: enviar "So Good" al 55676.

Los establecimientos ofrecen estos incentivos durante todo el año, siempre que acepten pagos de SNAP a través de tarjetas EBT, pero estos principalmente funcionan en el verano y el otoño boreal.

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