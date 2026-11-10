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Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Champions League Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.

Always Ready, Juventus Femenino y Náutico juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Always Ready/Juventus Femenino/Nautico/composición LR
Always Ready, Juventus Femenino y Náutico juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Always Ready/Juventus Femenino/Nautico/composición LR
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Los partidos del miércoles 11 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Champions League Femenina y de partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Benfica vs Austria Viena, Juventus contra Lyon e Independiente ante Always Ready. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, habrá acción en Sudamérica. En Bolivia se juegan los playoffs de las semifinales de la Copa Paceña; mientras que en Brasil, Uruguay y Venezuela, se disputarán los distintos encuentros por los respectivos campeonatos de la segunda división en dichos países.

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Partidos de la Champions League Femenina HOY

  • Leuven vs Koge
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Benfica vs Austria Viena
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Juventus vs Lyon
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Independiente vs Always Ready
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

  • Londrina vs Náutico
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Segunda División de Uruguay HOY

  • La Luz vs Fénix
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Tacuarembó vs Miramar
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Segunda División de Venezuela HOY

  • Zamora 2 vs Lara
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: FUTVE

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