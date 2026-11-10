Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Champions League Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.
Los partidos del miércoles 11 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Champions League Femenina y de partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Benfica vs Austria Viena, Juventus contra Lyon e Independiente ante Always Ready. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
De igual forma, habrá acción en Sudamérica. En Bolivia se juegan los playoffs de las semifinales de la Copa Paceña; mientras que en Brasil, Uruguay y Venezuela, se disputarán los distintos encuentros por los respectivos campeonatos de la segunda división en dichos países.
Partidos de la Champions League Femenina HOY
- Leuven vs Koge
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Benfica vs Austria Viena
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Juventus vs Lyon
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Independiente vs Always Ready
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie B de Brasil HOY
- Londrina vs Náutico
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Segunda División de Uruguay HOY
- La Luz vs Fénix
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports
- Tacuarembó vs Miramar
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Segunda División de Venezuela HOY
- Zamora 2 vs Lara
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: FUTVE