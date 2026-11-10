Partidos de hoy, miércoles 11 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Champions League Femenina y en los distintos campeonatos sudamericanos.

Los partidos del miércoles 11 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Champions League Femenina y de partidos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Benfica vs Austria Viena, Juventus contra Lyon e Independiente ante Always Ready. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, habrá acción en Sudamérica. En Bolivia se juegan los playoffs de las semifinales de la Copa Paceña; mientras que en Brasil, Uruguay y Venezuela, se disputarán los distintos encuentros por los respectivos campeonatos de la segunda división en dichos países.

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Leuven vs Koge

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Benfica vs Austria Viena

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Juventus vs Lyon

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Independiente vs Always Ready

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

Londrina vs Náutico

Hora: 5.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Segunda División de Uruguay HOY

La Luz vs Fénix

Hora: 2.30 p. m.

Canal: DSports

Tacuarembó vs Miramar

Hora: 2.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Segunda División de Venezuela HOY