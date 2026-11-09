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Día no laborable este miércoles 11 de noviembre: qué dice el decreto publicado en El Peruano y a quiénes beneficiará

Otras regiones también tendrán días no laborables. Por ejemplo, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura del 13 al 14 de noviembre, y Cusco y Ucayali el 15.

La disposición afecta a trabajadores del sector público y privado, requiriendo acuerdo previo en empresas privadas.
La disposición afecta a trabajadores del sector público y privado, requiriendo acuerdo previo en empresas privadas.Foto: Andina/Composión LR
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El miércoles 11 de noviembre será día no laborable compensable en Lima y la Provincia Constitucional del Callao desde la 1:00 p. m., según el Decreto Supremo n.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano. La disposición fue aprobada por el Gobierno como parte de las medidas por la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

La norma comprende a trabajadores del sector público y privado de ambas jurisdicciones. En el caso de las empresas privadas, su aplicación requiere un acuerdo previo entre empleadores y trabajadores. La medida también contempla jornadas no laborables para otras regiones del país en fechas distintas, de acuerdo con el cronograma establecido en el decreto.

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Día no laborable este 11 de noviembre: ¿desde qué hora se aplicará en Lima y Callao?

La disposición establece que el miércoles 11 de noviembre la jornada no laborable comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la medianoche. El mismo horario regirá el jueves 12 de noviembre en Lima y Callao. En cambio, el lunes 16 de noviembre la medida abarcará toda la jornada laboral.

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El decreto también incluye otras fechas para distintas regiones. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán días no laborables el 13 y 14 de noviembre, mientras que Cusco y Ucayali estarán comprendidos el 15 de noviembre. En estos últimos casos, la disposición se aplicará únicamente al sector privado.

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