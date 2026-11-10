Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto
Con 77 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, el Pleno aprobó modificar la suspensión del plazo de prescripción. La Ley Soto limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la derogación de la Ley N° 32104, también conocida como Ley Soto, que limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
La propuesta busca modificar la suspensión del plazo de prescripción, a fin de establecer un límite proporcional a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.