Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Juez federal estableció que esta ciudad no recibirá órdenes de arrestos del ICE Un juez federal ordenó que esta ciudad de Estados Unidos no está obligada a cumplir con órdenes de detención emitidas por el ICE.

Juez federal estableció que esta ciudad no recibirá órdenes de arrestos del ICE Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El juez federal Chad F. Kenney estableció que la ciudad de Filadelfia no tiene la obligación de cumplir con las solicitudes de arresto emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto quiere decir que la jurisdicción local posee autonomía en la gestión de asuntos migratorios; sin embargo, ello podría generar implicaciones significativas sobre la relación entre las autoridades locales y federales.

Juez ordenó que esta ciudad de Pensilvania no acatará las órdenes de arresto del ICE

De acuerdo con lo expuesto por medios como 'Inquirer' y otros portales internacionales, el juez del distrito estadounidense Chad F. Kenney ordenó que se desestime una demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), donde se establece que Filadelfia no está obligada a cumplir con las solicitudes de detención del ICE.

En el fallo, el magistrado, que fue nominado por el presidente Donald Trump, indica que el cumplimiento de estos detainers (orden de retención migratoria) es voluntario para los estados y localidades. Asimismo, mencionó que la decisión está respaldada bajo la legislación local conocida como 'ICE Out'.

Esta medida prohíbe que las agencias de la ciudad puedan extender la detención de individuos para ser liberados únicamente basándose en las solicitudes o sospechas migratorias.

Asimismo, Kenney no pudo evitar señalar que la ordenanza de Filadelfia es completamente legal; sin embargo, no constituye un impedimento para que el gobierno federal implemente sus propias leyes de inmigración.

¿Cómo afectará esta medida a los inmigrantes?

La reciente medida significa un triunfo judicial para las políticas de la ciudad santuario implementadas en Filadelfia, sobre todo en lo que respecta a la gestión de las cárceles locales en la ciudad.

Por último, este fallo se produce tras la decisión anterior del mismo juez, quien desestimó una sección de la legislación que buscaba prohibir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el uso de cámaras y la ocultación de sus identificaciones en las vías públicas.