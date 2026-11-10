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Excelentes noticias | ¿Estás buscando un trabajo temporal? Amazon abre una nueva convocatoria para Navidad 2026

La prestigiosa empresa anunció que contratará a más de 300.000 personas para su campaña de fin de año, pero ¿cómo postular y cuánto es la paga?

Amazon abre una nueva convocatoria para Navidad 2026
Amazon abre una nueva convocatoria para Navidad 2026Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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google iconLa República en Google

A pocas semanas de iniciar la temporada navideña, diversas empresas ya empiezan a buscar personal para reforzar sus equipos. Si tú estás interesado en generar ingresos durante una de las épocas de mayor movimiento comercial, Amazon anunció la contratación de más de 300.000 personas para puestos temporales, ya sea de tiempo parcial o de tiempo completo entre sus principales operaciones de EE.UU.

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¿Cuánto pagará Amazon a sus empleados para su temporada por Navidad?

El salario promedio de los empleados temporales es de US$ 20 por hora; sin embargo, esto no será una tarifa garantizada para todas las vacantes. El monto exacto dependerá del puesto, la ubicación y el turno disponible; por ello, se recomienda revisar esto en cada oferta, según precisa el sitio web de Amazon. A continuación, las cifras del anuncio:

  • Temporal o de temporada: Promedio de US$ 20 por hora.
  • Regular de tiempo completo en operaciones: Salario inicial mínimo de US$ 20 por hora.
  • Conjunto de trabajadores de su red principal de operaciones: Salario promedio cercano a US$ 24 por hora.

Ten en cuenta que el monto de US$ 24 por hora no corresponde al sueldo de todos los trabajadores temporales, por ello, debes revisar bien la oferta.

¿Cómo puedes postular a las vacantes?

Si te interesa trabajar en Amazon, puedes seguir los pasos que se indican a continuación para presentar tu solicitud:

  • Ingresa a amazon.com/localjobs o a hiring.amazon.com/search/seasonal-jobs.
  • Consulta las vacantes disponibles en tu zona y elige una opción de temporada.
  • Verifica el salario, la ubicación, los horarios y los requisitos del puesto antes de completar la solicitud.
  • Sigue las indicaciones del portal para enviar tu postulación. Amazon señala que sus empleos en almacén tienen un proceso simplificado, sin necesidad de currículum ni entrevista.

En el caso de que no encuentres una vacante que se ajuste a tu disponibilidad, podrás registrarte para recibir alertas locales en la página web o puedes enviar NEWJOB al 31432.

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