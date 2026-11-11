Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 11 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este miércoles 11 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa el miércoles 11 de noviembre del 2026 en S/3,390 para la compra y S/3,420 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 11 de noviembre
Precio del dólar hoy, miércoles 11 de noviembre en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Por qué se le dice "coco" a los dólares?
Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles.
Aunque suena un tanto curioso, este nombre se le da a esta moneda debido a que en el billete de un dólar aparece George Washington, quien en español es Jorge y a estas personas se les llama "Coco".
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4122 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558