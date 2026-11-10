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Política

Cuestionan a Keiko Fujimori por priorizar viaje al exterior: "Es un horror diplomático"

Expertos en materia política e internacional indicaron que la APEC empieza el 18 de noviembre, por lo que no había necesidad de que la jefa de Estado viaje el 15. La presidenta explicó que debe estar antes en Asia, pues tiene una reunión programada con el presidente de China el 17 de noviembre.

Cuestionan a Keiko Fujimori por priorizar viaje al exterior: "Es un horror diplomático"
Cuestionan a Keiko Fujimori por priorizar viaje al exterior: "Es un horror diplomático"Presidencia del Perú.
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“Inexplicable e inoportuno”, “Malcriado”, “Horror diplomático”, son algunas de las reacciones de expertos en materia política e internacional que ha generado la ausencia de Keiko Fujimori en la despedida del Papa León XIV, prevista para este sábado 16, debido a su viaje China y Japón el 15 al 21 de noviembre.

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, encontró “inexplicable e inoportuno” que la presidenta no haya podido modificar su visita a la APEC.

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KEIKO QUIERE VIAJE DURANTE VISITA DEL PAPA LEÓN XIV FT. CARDENAL CASTILLO | SIN GUION

“¿La mandataria no podía retrasar sus viajes unas horas? ¿No despedirá al Sumo Pontífice como corresponde? . ¿Qué dicen la Cancillería, sus ministros y asesores? Todavía tiene tiempo para rectificar”, escribió en sus redes sociales.

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De igual forma, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó la necesidad de que Fujimori viaje con antelación a un evento que empieza el 18 de noviembre.

“¿Por qué tiene que partir el 15? Eso hace todavía más cuestionable que no acompañe al Papa para despedirlo luego de su visita al Perú”, anotó.

Basombrío resaltó que la visita del Papa será vista por televisión a nivel internacional y que el impacto de ello parece no tenerse previsto.

En ese sentido, consideró que la situación es un “malcriado y calculado desaire”.

“Algunos lo verán como calculado desaire a quien, cuando obispo de Chiclayo, dijo que su padre debía pedir perdón sincero a las víctimas de los crímenes que lo llevaron a la cárcel”, enfatizó.

El politólogo Alejandro Godoy, por su parte, reconoció la importancia de la presencia de la jefa de Estado en la APEC, sin embargo, consideró que su viaje puede realizarse días después a fin de estar presente el 16.

“El adelanto de su viaje cuando está el peruano vivo más ilustre de visita oficial en el país es, cuando menos, un horror diplomático, sino una afrenta”, indicó.

Keiko Fujimori : “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro Papa”

Al respecto, Fujimori aseguró que "jamás se le ocurriría desairar al Papa” y resaltó que es una persona “católica, creyente y practicante”.

Explicó que va días antes de la APEC porque el 17 de noviembre tiene una reunión con el presidente de China, Xi Jinping.

Asimismo, insistió en que han hecho “malabares” para cambiar horarios y fechas a fin de estar presentes, pero fue “imposible”.

“Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y con el Fenómeno de El Niño hacen fundamental nuestra presencia en la APEC. Como presidenta tengo obligaciones de estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones”, expresó.

Finalmente, pidió que no se politice la visita del sumo pontífice. “Lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión. El Papa será recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú”, dijo.

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