Roberto Burneo, presidente del JNE: “Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta” El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que, si bien un alcalde puede postular como primer regidor, la institución no respaldaría que este asuma la alcaldía mediante una sucesión. De esta manera, Roberto Burneo zanja el tema de reelección encubierta que impide la continuidad de Rafael López Aliaga como titular de la Municipalidad de Lima.

El titular del ente electoral se pronunció en contra de la reelección encubierta de alcaldes y gobernadores. Foto: Composición/LR

El titular del ente electoral se pronunció en contra de la reelección encubierta de alcaldes y gobernadores. Foto: Composición/LR

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció en contra de la reelección encubierta de alcaldes y gobernadores, una práctica prohibida por la Constitución Política. En declaraciones a la prensa este martes 10 de noviembre, sostuvo que, junto con el pleno de la institución que dirige, no permitirán que un alcalde que postuló como primer regidor vuelva a asumir la alcaldía mediante una sucesión.

"Ya hemos indicado hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata no es algo nuevo (...) Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo", explicó.

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En esa misma línea, Burneo afirmó que el tema de la reelección ya fue resuelto por el pleno de la institución. Sin embargo, indicó que durante los próximos días se resolverán los casos que se encuentran en primera instancia en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE).

"Cada etapa de calificación se va desarrollando en la etapa de proclamación de resultados y hemos establecido un acuerdo para la proclamación de resultados y hemos determinado algo muy sencillo que no es nuevo: la Constitución en el artículo 194 es clara: un alcalde de forma inmediata no puede ser reelegido. Lo dice claramente", argumentó.

Asimismo, el titular del JNE señaló que, si bien no se habían establecido los caminos que podían llevar a la reelección encubierta —como la sucesión—, el pleno terminó por resolverlo. "Hemos dicho que cualquiera de los caminos que pueda llevar a la prohibición que establece la Constitución no puede ser reelegido inmediatamente. Eso es muy claro, no es nuevo", dijo.

"¿Un alcalde podría postular como primer regidor? Hemos dicho que sí desde 2018. Un alcalde, como primer regidor que sea elegido y que quiera por ese camino ser nuevamente alcalde o por sucesión quiera serlo, es un tema que hemos decidido indicando que eso quiebra la prohibición constitucional", expresó.

Burneo precisó que se pronunció sobre el tema anteriormente debido a que no podía adelantar opinión y es parte de un colegiado. "Es el JNE el que ha determinado claramente eso", recalcó.