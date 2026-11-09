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Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Tom Homan hace terrible declaración tras confirmarse la muerte de 58 personas bajo custodia del ICE

La muerte de Carlos Josué Marchena, de 36 años, bajo custodia del ICE, eleva a 58 los decesos reportados desde enero de 2025, según AP.

Tom Homan hace terrible declaración tras confirmarse la muerte de 58 personas bajo custodia del ICE.
Tom Homan hace terrible declaración tras confirmarse la muerte de 58 personas bajo custodia del ICE.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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La reciente muerte de un hombre de 36 años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha vuelto a poner sobre la mesa la cantidad de personas fallecidas bajo custodia del ICE, que hasta el momento asciende a 58. Esta cifra coincide desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, de acuerdo con el seguimiento realizado por AP.

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El fallecimiento de Carlos Josué Marchena, en el Winn Correctional Center, en Luisiana, ha vuelto a colocar bajo escrutinio no solo las condiciones de detención, sino también la atención médica que reciben los detenidos en estos centros. Ante ello, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, no dudó en pronunciarse sobre el tema de las detenciones.

La terrible declaración de Tom Homan tras la muerte de personas detenidas bajo custodia del ICE

A raíz del aumento de preguntas sobre el funcionamiento de la agencia federal, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, no dudó en lanzar un mensaje durante un evento del Departamento de Justicia (DOJ) realizado en Washington.

"Vamos a seguir presionando. No vamos a disculparnos. Pueden odiarnos todo lo que quieran, no vamos a irnos a ningún lado", dijo Homan. Además, agregó que: "Los gobernadores de las ciudades santuario pueden decir que los estoy amenazando, que, ya saben, Homan es un racista, que es, ya saben, un nazi. Digan lo que quieran de mí, me importa un (insulto)".

Cabe mencionar que Homan dio esta declaración durante la cumbre del DOJ sobre víctimas de delitos violentos, también decidió defender la continuidad de las operaciones del ICE en todo el país. Según el reporte de The Hill, el funcionario aseguró que la agencia seguirá con sus labores a pesar del creciente escrutinio sobre sus operaciones.

Homan promete que el ICE continuará con sus operaciones

Las declaraciones de Homan se difundieron en un momento donde se han incrementado las operaciones del ICE. Asimismo, el funcionario también dijo que la agencia migratoria seguirá concentrando sus recursos en las ciudades santuario y que hará cumplir las leyes migratorias sin disculpas. "Les aseguro que seguiremos haciendo el trabajo todos los días en todo el país", afirmó Homan.

Estas duras frases llegan tras la muerte de Marchena, quien se convirtió en la víctima 58 registrada por la agencia desde enero de 2025. Además, esta cifra corresponde al conteo periodístico de la agencia AP, no está basada en una estadística anual publicada por el gobierno estadounidense.

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