Máxima atención inmigrantes | Hombre detenido por el ICE logra cancelar su deportación y hasta consiguió su Green Card: ¿Cómo lo hizo? Juan Martínez, un trabajador que estuvo detenido por el ICE, logró regularizar su estatus migratorio tras un error de las autoridades.

Hombre detenido por el ICE logra cancelar su deportación y conseguir la Green Card Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Recientemente, la historia de un trabajador que estuvo varios meses en detención y que pese a ello logró conseguir un estatus migratorio legal ha llamado la atención de muchas personas. De acuerdo con lo informado por el medio Noticias Telemundo, el extranjero identificado como Juan Martínez logró regularizar su situación tras descubrir un error por parte de las autoridades.

Hombre fue detenido por el ICE y tras no ser deportado, logró conseguir Green Card: así lo hizo

La historia de Juan inició hace veinticinco años cuando llegó a Estados Unidos y mientras esperaba la aprobación de su residencia permanente, un trámite solicitado por su hermano, agentes del ICE lo detuvieron el pasado 30 de julio en una gasolinera de Conway, Washington.

Si bien las personas detenidas por el ICE suelen enfrentar procesos prolongados e inciertos. En el caso de Martínez su captura fue debido a una confusión relacionada con la búsqueda del antiguo propietario de un vehículo que había comprado recientemente.

Al menos durante 100 días permaneció detenido en el centro de detención de Tacoma, bajo una orden de deportación que amenazaba con sacarlo del país donde ya tenía una vida construida y además se había ganado el afecto de sus vecinos, quienes lo apodaban cariñosamente como 'el alcalde'.

Juan Martínez recuperó su libertad y consiguió la tan esperada Green Card

Fue gracias al cambio de la estrategia legal de su defensa que cambió el curso del caso. Un juez de inmigración revisó su expediente, anuló la orden de deportación; además, dispuso su liberación inmediata y aprobó su esperada solicitud de Green Card.

El logro alcanzado por Juan Martínez se ha convertido en una gran esperanza para los residentes e inmigrantes indocumentados que temen por su futuro tras implementarse las estrictas políticas migratorias anunciadas por Donald Trump.

Por último, mientras espera recibir su residencia permanente y busca reincorporarse a su empleo, el protagonista de esta historia envía un mensaje a la comunidad latina sobre no rendirse y seguir luchando para conseguir un estatus migratorio legal.