Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Cultural

El escritor y su época: James Baldwin en París

Con los años, "Meeting the Man: James Baldwin in Paris" se ha convertido en un trabajo de culto, que lo es tanto por su personaje como por la época que se expone en él. Se perciben la tensión política, la inconformidad artística y el deseo de que el mundo sea un lugar más habitable o, en todo caso, tolerante.

 

Baldwin discute con Dixon. Fuente: Viennale.
Baldwin discute con Dixon. Fuente: Viennale.
Por
google iconLa República en Google

Esta es una joya para letraheridos. Pero antes de hablar sobre Meeting the Man: James Baldwin in Paris, el cortometraje de 1970 del director británico Terence Dixon, habría que dar algunas luces sobre quién fue James Baldwin (1924-1987). Baldwin fue un escritor negro, activista de los derechos civiles y homosexual. Escribió crónica, novelas y teatro. En cuanto a sus novelas, destacan Ve y dilo en la montaña (1953) y La habitación de Giovanni (1956), las cuales le dieron fama mundial, al punto que llegó a ser calificado como el escritor negro más relevante del mundo.

Baldwin abandonó Nueva York en 1948 a razón del racismo y la homofobia. Se fue a París con apenas 40 dólares en el bolsillo. Vivió en las calles mucho tiempo antes de instalarse en un departamentito de la comunidad argelina. Regresó a Estados Unidos innumerables veces para participar en protestas a favor de los derechos civiles. Sabía relacionarse. A saber, en 1944 conoció a Marlon Brando y se hicieron muy amigos (incluso hay versiones que sugieren que fueron amantes a cuenta de la abierta bisexualidad del actor).

Video destacado

PAPA LEÓN XIV Y MILEI SE REUNEN EN ARGENTINA Y FRANCIS ALLISON EN VIVO | LA VERDAD A FONDO

Su figura llamó la atención del director Terence Dixon, quien quería hacer un perfil literario de Baldwin para transmitirlo en la televisión británica. Es decir, algo de no más de 30 minutos. Se ponen en contacto, Baldwin acepta y Dixon viaja con su equipo a París. Hasta aquí todo bien. Se tendría el documental del escritor negro más famoso del mundo. Sin embargo, algo pasa. Baldwin no quiso que el proyecto se centre en su figura de escritor, sino en su faceta de activista político. Le cambió los planes a Dixon y Dixon tomó la decisión de grabar las tensiones y fricciones entre ellos dos. Es decir: ante la posibilidad de perderlo todo (no grabar la fricción), el director decide que ese sería el material del propio documental.

Entonces, vemos a Baldwin discutiendo con Dixon sobre cómo quiere que se enfoque el documental. Dixon le responde que eso no era lo acordado, pero Baldwin no demora en sentenciar con un “soy un superviviente exótico” para los europeos. Gran parte de su discurso político se lleva a cabo en la Plaza de la Bastilla, que Baldwin considera el escenario ideal por su peso histórico relacionado con la Revolución francesa.

Con los años, Meeting the Man se ha convertido en un trabajo de culto, que lo es tanto por su personaje como por la época que se expone en él. Se perciben la tensión política, la inconformidad artística y el deseo de que el mundo sea un lugar más habitable o, en todo caso, tolerante. En Mubi.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Licencia Microsoft Office 2021 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

Digital Market

Licencia Microsoft Office 2021 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

PRECIO

S/ 24.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Licencia Microsoft Office 2021 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

Digital Market

Licencia Microsoft Office 2021 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

PRECIO

S/ 24.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La ciudad y el provocador: “La Lima de Valdelomar” de Emilio Rosario

Los ocho años de Robert Prevost en Chiclayo: “Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo”

La incapacidad ejecutora del gobierno

Cultural

La ciudad y el provocador: “La Lima de Valdelomar” de Emilio Rosario

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Leer y comprender: el desafío pendiente en el Perú, por Diego Alonso Sánchez

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

INPE remueve a director del penal Barbadillo

“Íber Maravi no estuvo en el ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán”