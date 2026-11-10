El escritor y su época: James Baldwin en París

Esta es una joya para letraheridos. Pero antes de hablar sobre Meeting the Man: James Baldwin in Paris, el cortometraje de 1970 del director británico Terence Dixon, habría que dar algunas luces sobre quién fue James Baldwin (1924-1987). Baldwin fue un escritor negro, activista de los derechos civiles y homosexual. Escribió crónica, novelas y teatro. En cuanto a sus novelas, destacan Ve y dilo en la montaña (1953) y La habitación de Giovanni (1956), las cuales le dieron fama mundial, al punto que llegó a ser calificado como el escritor negro más relevante del mundo.

Baldwin abandonó Nueva York en 1948 a razón del racismo y la homofobia. Se fue a París con apenas 40 dólares en el bolsillo. Vivió en las calles mucho tiempo antes de instalarse en un departamentito de la comunidad argelina. Regresó a Estados Unidos innumerables veces para participar en protestas a favor de los derechos civiles. Sabía relacionarse. A saber, en 1944 conoció a Marlon Brando y se hicieron muy amigos (incluso hay versiones que sugieren que fueron amantes a cuenta de la abierta bisexualidad del actor).

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Su figura llamó la atención del director Terence Dixon, quien quería hacer un perfil literario de Baldwin para transmitirlo en la televisión británica. Es decir, algo de no más de 30 minutos. Se ponen en contacto, Baldwin acepta y Dixon viaja con su equipo a París. Hasta aquí todo bien. Se tendría el documental del escritor negro más famoso del mundo. Sin embargo, algo pasa. Baldwin no quiso que el proyecto se centre en su figura de escritor, sino en su faceta de activista político. Le cambió los planes a Dixon y Dixon tomó la decisión de grabar las tensiones y fricciones entre ellos dos. Es decir: ante la posibilidad de perderlo todo (no grabar la fricción), el director decide que ese sería el material del propio documental.

Entonces, vemos a Baldwin discutiendo con Dixon sobre cómo quiere que se enfoque el documental. Dixon le responde que eso no era lo acordado, pero Baldwin no demora en sentenciar con un “soy un superviviente exótico” para los europeos. Gran parte de su discurso político se lleva a cabo en la Plaza de la Bastilla, que Baldwin considera el escenario ideal por su peso histórico relacionado con la Revolución francesa.

Con los años, Meeting the Man se ha convertido en un trabajo de culto, que lo es tanto por su personaje como por la época que se expone en él. Se perciben la tensión política, la inconformidad artística y el deseo de que el mundo sea un lugar más habitable o, en todo caso, tolerante. En Mubi.