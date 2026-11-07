Máxima atención | Escuelas en Nueva York no tendrán clases en noviembre y algunos tendrán salida anticipada: Fechas y cuáles serán afectadas Los padres de estudiantes en escuelas públicas de Nueva York deben ajustar sus rutinas en noviembre, ya que no habrá clases durante varios días.

Escuelas en Nueva York no tendrán clases en noviembre. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Los padres de familias que tienen hijos en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York deberán ajustar su rutina durante noviembre pues no habrá clases por los feriados federales. De acuerdo con el calendario escolar durante el Veteran’s Day y Thanksgiving, se cancelarán las clases. Además, algunos niveles educativos tendrán salida anticipada.

Cabe mencionar que los clientes con hijos menores inscritos en instituciones privadas, parroquiales, charter o ciertos programas de educación infantil tendrán que consultar directamente con el centro correspondiente.

Calendario escolar de noviembre del 2026: ¿Qué días no habrá clases en las escuelas públicas de Nueva York?

Debes saber que el calendario contempla tres jornadas sin actividad lectiva durante el mes de noviembre y estas son:

Miércoles 11 de noviembre: cierre por el Día de los Veteranos.

Jueves 26 de noviembre: inicio del receso de Acción de Gracias.

Viernes 27 de noviembre: continuación del descanso de Thanksgiving.

Cabe mencionar que la pausa del 26 y 27 se unirá al fin de semana del 28 y 29. Esto significa que los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos libres previo al regreso previsto para el lunes 30. Para las personas que celebrarán el Thanksgiving y están pensando en viajar fuera de Nueva York, este receso solo es por jueves y viernes, no toda la semana.

¿Quiénes tendrán salida anticipada y cuándo se dará?

Las jornadas reducidas se distribuirán según el tipo de distribución. Por ello, dos hermanos matriculados en diversos niveles podrían terminar sus actividades antes de lo habitual en fechas distintas. A continuación, la fecha y los alumnos que saldrán antes.

Jueves 5 de noviembre: Primarias y centros de Pre-K saldrán tres horas antes.

Jueves 12 de noviembre: Intermedias (middle schools) y Distrito 75 (D75) tendrán una reducción de tres horas respecto del horario habitual.

Viernes 20 de noviembre: En las Secundarias (high schools) y centros K–12 y 6–12, los alumnos se retirarán tres horas antes.

No existe una hora oficial de recogida para toda la ciudad, por lo que dependerá del horario regular de cada plantel. Antes de solicitar un permiso de trabajo o coordinar el cuidado de tu menor, te recomendamos confirmar cuándo finalizará la jornada.

Por último, también cuenta con la organización del centro, no solamente el grado cursado. El calendario agrupa dentro de la categoría de primarias a algunos programas que llegan hasta octavo, mientras las instituciones K–12 y 6–12 sí poseen fechas específicas.