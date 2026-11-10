Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto su llegada, sus primeras actividades, el mensaje a los fieles y las últimas noticias de su visita La agenda del pontífice incluye recorridos en papamóvil, encuentros con fieles y reuniones con la presidenta y autoridades en el Gran Teatro Nacional. No te pierdas el minuto a minuto de su visita.

Sigue el minuto a minuto de la visita del papa León XIV: descubre los detalles de su llegada, sus recorridos y mensajes durante su estadía en el país.

Sigue el minuto a minuto de la visita del papa León XIV: descubre los detalles de su llegada, sus recorridos y mensajes durante su estadía en el país. Foto: Andina/Composición LR

El papa León XIV llegará al Perú HOY miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita oficial que se extenderá hasta el lunes 16. Su agenda comenzará en Lima y Callao, donde será recibido por autoridades y participará en sus primeras actividades públicas y religiosas.

No te pierdas el minuto a minuto de la visita del papa León XIV en esta nota: sigue en directo los detalles de su llegada, sus recorridos en papamóvil, los encuentros con los fieles y los principales mensajes que ofrecerá durante su recorrido por el país.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

Papa León XIV llega al Perú: primeras actividades y recorrido en Lima

El recibimiento está previsto en la Base Aérea del Callao. Luego, el pontífice se trasladará en papamóvil por distintas avenidas de la capital, tendrá una reunión con la presidenta en Palacio de Gobierno y participará en un encuentro con autoridades en el Gran Teatro Nacional.