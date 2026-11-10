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Dura advertencia a inmigrantes en EE.UU. | Jefe del DHS reveló que también este día clave saldrán a las calles todos los agentes del ICE

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que el ICE mantiene los arrestos de inmigrantes en todas las fechas del año, incluidos los feriados.

Jefe del DHS reveló que todos los agentes del ICE saldrán a las calles por Thanksgiving.
Jefe del DHS reveló que todos los agentes del ICE saldrán a las calles por Thanksgiving.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, confirmó que el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará en todas las fechas del año, incluido el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Este mensaje ha generado terror entre los inmigrantes pues muchos hacen viajes o salen de sus casas para celebrar en familia.

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DHS confirma la continuidad de los operativos migratorios durante Thanksgiving

De acuerdo con lo anunciado por Mullin, el 4 de noviembre de 2026, a través de su cuenta de X, curiosamente un día después de las elecciones de medio término, los agentes del ICE perseguirán y arrestarán a inmigrantes ilegales criminales los 365 días del año. Además, agregó que esto incluye el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Día de las Elecciones.

Asimismo, unas horas antes, Mullin había escrito en la misma red que las deportaciones continuaran. Agregó también que la administración Trump no se disculpará por priorizar la seguridad de los estadounidenses al arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales.

¿Qué ocurrirá con las políticas migratorias tras las elecciones del medio término 2026?

De acuerdo con el conteo de Associated Press, los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con 254 y 54 escaños, respectivamente.

Con este nuevo escenario legislativo se podría incrementar el control de las acciones no solo del presidente, sino también de las agencias que aplican las leyes de inmigración, sobre todo por los procedimientos que aplica el ICE.

La abogada Kathia Quirós, en declaraciones a Telemundo, señaló que Mullin podría enfrentar mayores requerimientos de supervisión por parte de los legisladores. "Va a pasar mucho tiempo en el Congreso. Eso va a retrasar mucho los procesos antiinmigrantes que estamos viviendo", afirmó.

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