Alerta máxima en EE.UU. | Tres productos de carne congelada muy vendidos son un riesgo para los consumidores, según el USDA La agencia ha recomendado a sus consumidores revisar sus refrigeradoras debido a que estos productos afectados podrían seguir en sus hogares.

Tres productos de carne congelada muy vendidos son un riesgo para los consumidores de EE.UU.

Tres productos de carne congelada muy vendidos son un riesgo para los consumidores de EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos han emitido una alerta sobre tres productos de carne congelada que podrían representar un riesgo para las personas que poseen alergias alimentarias. El Departamento de Agricultura (USDA), a través de su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) acaba de emitir una alerta de salud pública por alimentos de la empresa Betterballen Foods.

¿Qué productos se han incluido en esta alerta del USDA?

La advertencia comprende tres presentaciones de productos que no están listos para consumir y que requieren preparación:

Paquetes de seis unidades de Bami Rolls de cerdo

Envases de 10 unidades de Saté Kroketten de pollo

Paquetes de 12 unidades de Bitterballen de res

En todos estos productos se detectó sésamo, mientras que el producto de carne de res también contiene salsa Worcestershire elaborada con anchoas, un tipo de pescado que no aparece declarado en el empaque.

¿Cómo puedes identificar los productos congelados?

Inicialmente debes saber que los alimentos tienen como fecha de consumo preferente hasta octubre de 2027. Asimismo, los consumidores pueden identificarlos a través de los números de establecimiento EST. M3177 o EST. P3177, que aparecen dentro del sello de inspección del USDA.

Cabe mencionar que los productos de la compañía Betterballen Foods fueron comercializados en todo el país mediante las ventas por internet de Lowlands House. Además, existe la posibilidad de que se hayan distribuido en un festival y un mercado de agricultores de Greer, Carolina del Sur.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Si bien el problema fue detectado durante una revisión rutinaria de las etiquetas realizada por el FSIS, la agencia no ha solicitado un retiro formal de estos alimentos debido a que no están disponibles para la compra; sin embargo, mantiene la preocupación de que algunas personas aún los tienen guardados en sus refrigeradoras o congeladores.

El USDA aconseja desechar los alimentos afectados o devolverlos a donde fueron adquiridos, pero hasta el momento no se han confirmado casos de reacciones adversas relacionadas con estos productos.