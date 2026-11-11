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Confirmado | Este es el formulario que te permite cambiar tu estatus migratorio y quedarte más tiempo en EE.UU.

Extranjeros con estatus migratorio de no inmigrante pueden solicitar una extensión de su estadía en EE.UU. mediante el Formulario I-539 del USCIS.

Este es el formulario que te permite cambiar tu estatus migratorio en EE.UU.
Este es el formulario que te permite cambiar tu estatus migratorio en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Pocos extranjeros saben que quienes cuenten con el estatus migratorio de no inmigrante pueden solicitar una extensión de su estadía si quieren permanecer más tiempo en Estados Unidos, pero lo tienen que hacer por el Formulario I-539 que es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

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Cabe mencionar que este formulario también puede ser utilizado por cualquier extranjero que quiera solicitar un cambio de categoría de visa de no inmigrante.

¿Quiénes pueden utilizar el Formulario I-539 para extender su estadía en EE.UU.?

Mediante su sitio web oficial, el USCIS señala que pueden utilizar el Formulario I-539 las personas que hayan sido admitidas bajo determinadas categorías de visa de no inmigrante siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la entidad, que son:

  • Visitantes por turismo o negocios con visas B-1/B-2 podrán pedir autorización para permanecer más tiempo por motivos temporales.
  • Estudiantes académicos con visa F podrán solicitar determinados cambios o extensiones de estatus, dependiendo de su situación migratoria.
  • Visitantes de intercambio con visa J pueden realizar solicitudes relacionadas a su estatus, siempre que corresponda.
  • Dependientes de trabajadores temporales o familiares con estatus derivado pueden solicitar una extensión a través de este formulario.

¿Para qué sirve el Formulario I-539 y cómo se debe utilizar?

El Formulario I-539 permite solicitar ante el USCIS una extensión del periodo de permanencia autorizado o un cambio a otra categoría de visa de no inmigrante. Asimismo, también puedes utilizarlo para solicitar la restitución del estatus migratorio de algunos estudiantes F-1 y M-1 que hayan perdido su condición. A continuación, te diremos cuáles son los pasos que debes seguir:

  • Completar el Formulario I-539 con tus datos personales, información migratoria y el tipo de solicitud que deseas realizar.
  • Adjuntar la documentación requerida, como el registro I-94 y las pruebas específicas solicitadas por categoría migratoria.
  • Pagar la tarifa correspondiente según el tipo de presentación.
  • Enviar la solicitud por internet si está habilitado para tu categoría, o por correo postal siguiendo las instrucciones oficiales.

Por su parte, el USCIS recomienda presentar la solicitud al menos cuarenta y cinco días antes del vencimiento del periodo de estadía autorizado. En resumen, debe enviarse previo a la fecha de vencimiento indicada en el Formulario I-94.

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