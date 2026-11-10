Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Mundo

La NASA ofrece US$1 millón en premios a estudiantes que diseñen la futura base humana en la Luna, donde los astronautas vivirán y trabajarán

El reto abarca seis áreas técnicas: energía, construcción, soporte vital, movilidad, comunicaciones y seguridad, permitiendo a los jóvenes explorar soluciones para la exploración lunar.

La NASA lanza un concurso de un millón de dólares para estudiantes que diseñen la futura Base Lunar en el Polo Sur del satélite.
La NASA lanza un concurso de un millón de dólares para estudiantes que diseñen la futura Base Lunar en el Polo Sur del satélite.Foto: Moonbasechallenge
Por
google iconLa República en Google

La NASA lanzó una convocatoria de US$1.000.000 en premios para estudiantes de secundaria y educación superior de Estados Unidos que presenten propuestas innovadoras para diseñar la futura base lunar. El proyecto busca establecer una presencia humana permanente cerca del polo sur del satélite.

La iniciativa forma parte de los preparativos de la agencia espacial para desarrollar infraestructura que permita a los astronautas vivir, trabajar y realizar investigaciones en la superficie lunar. Además, esta instalación servirá como plataforma para preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Video destacado

🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

Puedes ver

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

lr.pe

La NASA busca estudiantes que propongan soluciones para construir una base en la Luna

El concurso contempla seis áreas técnicas en las que los participantes podrán desarrollar sus ideas: generación y almacenamiento de energía, construcción, sistemas de soporte vital, movilidad en la superficie, redes de comunicaciones y seguridad de los astronautas. Estas soluciones deberán responder a las condiciones ambientales del satélite.

LR Focus

Según Jared Isaacman, administrador de la NASA, la convocatoria busca jóvenes capaces de trabajar en equipo, pensar de manera creativa y resolver problemas reales relacionados con la exploración espacial. Asimismo, destacó que no es necesario esperar a terminar los estudios universitarios para contribuir con los próximos proyectos de la agencia.

Puedes ver

La reflexión de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, en 'Cien años de soledad': “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”

lr.pe

¿Cómo participar en el concurso de la NASA y hasta cuándo hay plazo?

Los estudiantes interesados deberán registrarse en inglés mediante la plataforma NASA STEM Gateway. La inscripción estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y estará abierta a equipos de escuelas secundarias e instituciones de educación superior estadounidenses.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no exige experiencia previa en ingeniería ni en disciplinas técnicas. Los participantes deberán elaborar estudios comparativos, propuestas conceptuales y presentaciones para explicar sus soluciones, mientras desarrollan conocimientos que podrán aplicar en la industria aeroespacial.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diputados rechazan acusación constitucional contra Pedro Castillo por presuntos sobornos en ascensos irregulares de las FF.AA.

Preventa de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo': precios, fechas y dónde conseguir tickets para el esperado estreno

Papa León XIV EN VIVO en Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

Mundo

Papa León XIV EN VIVO en Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

"Es un milagro de Dios": el testimonio de Marta Torres conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV en Argentina

Albert Einstein dejó una reflexión sobre la vida que todos deberían recordar: "Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados rechazan acusación constitucional contra Pedro Castillo por presuntos sobornos en ascensos irregulares de las FF.AA.

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debaten informe que recomienda levantar fuero e investigar a Pedro Castillo

Pedro Castillo se presenta ante Diputados por informe que pide levantar su fuero y abrir investigación judicial