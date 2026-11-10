La NASA ofrece US$1 millón en premios a estudiantes que diseñen la futura base humana en la Luna, donde los astronautas vivirán y trabajarán El reto abarca seis áreas técnicas: energía, construcción, soporte vital, movilidad, comunicaciones y seguridad, permitiendo a los jóvenes explorar soluciones para la exploración lunar.

La NASA lanza un concurso de un millón de dólares para estudiantes que diseñen la futura Base Lunar en el Polo Sur del satélite.

La NASA lanza un concurso de un millón de dólares para estudiantes que diseñen la futura Base Lunar en el Polo Sur del satélite. Foto: Moonbasechallenge

La NASA lanzó una convocatoria de US$1.000.000 en premios para estudiantes de secundaria y educación superior de Estados Unidos que presenten propuestas innovadoras para diseñar la futura base lunar. El proyecto busca establecer una presencia humana permanente cerca del polo sur del satélite.

La iniciativa forma parte de los preparativos de la agencia espacial para desarrollar infraestructura que permita a los astronautas vivir, trabajar y realizar investigaciones en la superficie lunar. Además, esta instalación servirá como plataforma para preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

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La NASA busca estudiantes que propongan soluciones para construir una base en la Luna

El concurso contempla seis áreas técnicas en las que los participantes podrán desarrollar sus ideas: generación y almacenamiento de energía, construcción, sistemas de soporte vital, movilidad en la superficie, redes de comunicaciones y seguridad de los astronautas. Estas soluciones deberán responder a las condiciones ambientales del satélite.

Según Jared Isaacman, administrador de la NASA, la convocatoria busca jóvenes capaces de trabajar en equipo, pensar de manera creativa y resolver problemas reales relacionados con la exploración espacial. Asimismo, destacó que no es necesario esperar a terminar los estudios universitarios para contribuir con los próximos proyectos de la agencia.

¿Cómo participar en el concurso de la NASA y hasta cuándo hay plazo?

Los estudiantes interesados deberán registrarse en inglés mediante la plataforma NASA STEM Gateway. La inscripción estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y estará abierta a equipos de escuelas secundarias e instituciones de educación superior estadounidenses.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no exige experiencia previa en ingeniería ni en disciplinas técnicas. Los participantes deberán elaborar estudios comparativos, propuestas conceptuales y presentaciones para explicar sus soluciones, mientras desarrollan conocimientos que podrán aplicar en la industria aeroespacial.