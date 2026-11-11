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Galarreta rechaza que viaje de Fujimori a China sea un desaire al papa León XIV: "Ella lamentaba mucho no estar hasta el final"

  • Ante los cuestionamientos por la salida de la presidenta en los días finales de la gira papal, el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, señaló que el viaje busca conseguir donaciones contra el COVID y concretar una reunión con el presidente chino.

Galarreta rechaza que viaje de Fujimori a China sea un desaire al papa León XIV: "Ella lamentaba mucho no estar hasta el final"
Galarreta rechaza que viaje de Fujimori a China sea un desaire al papa León XIV: "Ella lamentaba mucho no estar hasta el final" | Foto: Andina
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El primer ministro, Luis Galarreta, rechazó que el próximo viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China sea un desaire a la visita oficial del papa León XIV.

Tras conocerse el pedido de viaje de Keiko Fujimori a China en medio de la visita del papa, aumentaron las críticas por su eventual ausencia en la misa multitudinaria y a la despedida del líder de la Iglesia católica.

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KEIKO QUIERE VIAJE DURANTE VISITA DEL PAPA LEÓN XIV FT. CARDENAL CASTILLO | SIN GUION

Frente a estos reclamos, el jefe del Gabinete explicó que intentaron coordinar los horarios con la Nunciatura y señaló que Fujimori sí participará en las primeras actividades oficiales.

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Galarreta explicó que la coincidencia de fechas no fue una decisión de último momento, sino el resultado de compromisos internacionales en Asia. "No hay ningún repentino cambio, nosotros hemos estado (...) tratando de calzar las agendas porque evidentemente el regreso del Papa a su casa (...) es importante para todos los peruanos; la presidenta va a estar en las primeras fechas, ella lamentaba mucho no estar hasta el final", declaró el Premier, vía Canal N.

Frente a los cuestionamientos y las comparaciones con gestiones anteriores por las salidas del país, el titular del Consejo de Ministros indicó que los viajes responden a objetivos de trabajo. "Está yendo a conseguir donaciones para el COVID, está yendo a APEC (...) además a una reunión con el presidente chino", sostuvo.

El jefe del Gabinete también minimizó las críticas de los sectores opositores respecto a la oportunidad del viaje en plena visita papal. "Hay un sector que no va a estar de acuerdo con nada (...) nosotros sabemos que el hecho que en el gobierno exista Keiko Fujimori, eso va a ser oposición cerrada para un montón de personas", dijo.

La solicitud de Keiko Fujimori para viajar a China y Japón

La solicitud formal de viaje ingresó a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, el pasado 9 de noviembre.

El documento solicita permiso para la salida del país de Keiko Fujimori del 15 al 21 de noviembre con el fin de acudir a la cumbre APEC y a Tokio.

Según el itinerario adjunto, la presidenta arribará a Shenzhen el 17 de noviembre para dialogar con el presidente de China, Xi Jinping. Entre el 18 y el 19 de noviembre participará en las actividades del foro APEC y en reuniones con delegaciones de Vietnam y Singapur.

El 19 por la tarde volará hacia Tokio. Durante el 20 de noviembre mantendrá encuentros con la gobernadora Yuriko Koike y la primera ministra Sanae Takaichi. El itinerario concluye con su vuelo de regreso a Lima la mañana del 21 de noviembre.

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