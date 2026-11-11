El 72% de peruanos desaprueba la labor del Congreso, según encuesta del IEP

El 72% de peruanos desaprueba la labor del Congreso, según encuesta del IEP

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidenció que el Congreso tan solo de septiembre a noviembre pasó de registrar 65% a 72% de de desaprobación. En contraparte, su aprobación disminuyó de 20% a 17%.

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

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El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).

El 33% de peruanos considera que el Congreso dificulta el trabajo de la presidenta

Sobre el 33% de peruanos que considera que el Legislativo está dificultando el trabajo de la presidenta, el 44% se concentra en Lima Metropolitana y en menos medida en el norte (28%) y centro (29%) del país.

Asimismo, se observa esta percepción en ciudadanos de 50 años a más (37%), y de nivel socioeconómico A/B (40%) y C (36%).

A su vez, se registra en mayor medida en encuestados que se identifican con la derecha (42%) y que están poco/nada interesados en política (35%).

El 25% considera que el Congreso facilita el trabajo de Fujimori

Finalmente, del grupo que considera que el Congreso facilita el trabajo de Fujimori (25%), el 34% se identifica con una ideología de izquierda, mientras que el 23%, con centro y el 24% con derecha.

El 33% y 30% manifestaron estar muy interesado y algo interesados en política, respectivamente.