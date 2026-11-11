Keiko Fujimori no despedirá a León XIV: Senado aprueba su viaje a China y Japón para la cumbre APEC
Con 43 votos a favor, el Senado otorgó el permiso a la mandataria para su participación en la cumbre de APEC en China y su reunión con la primera ministra de Japón. Fujimori no despedirá al papa León XIV.
Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del papa León XIV. El Senado aprobó con 43 votos la solicitud de la presidenta para salir del país y participar en las actividades de la cumbre APEC en China y Japón, por lo que no despedirá a Robert Prevost durante sus dos últimos días en el Perú.
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