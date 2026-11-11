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EN VIVO | Papa León XIV: último día de su visita a Argentina
Política

Keiko Fujimori no despedirá a León XIV: Senado aprueba su viaje a China y Japón para la cumbre APEC

Con 43 votos a favor, el Senado otorgó el permiso a la mandataria para su participación en la cumbre de APEC en China y su reunión con la primera ministra de Japón. Fujimori no despedirá al papa León XIV.

Mandataria ha recibido críticas por parte de la oposición y diversos sectores por no estar presente en la despedida del papa León XIV. Foto: composición LR
Mandataria ha recibido críticas por parte de la oposición y diversos sectores por no estar presente en la despedida del papa León XIV. Foto: composición LR
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Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del papa León XIV. El Senado aprobó con 43 votos la solicitud de la presidenta para salir del país y participar en las actividades de la cumbre APEC en China y Japón, por lo que no despedirá a Robert Prevost durante sus dos últimos días en el Perú.

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¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

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