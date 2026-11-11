Atención inmigrantes legales e indocumentados | Donald Trump admite fallas en su política de deportaciones: "Demasiado dura" El mandatario cuestiona su propia campaña de deportaciones masivas, que busca expulsar a millones de inmigrantes sin estatus legal.

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue entrevistado por CBS, donde admitió que las políticas migratorias implementadas durante su administración fueron severas, sobre todo las relacionadas con la inmigración irregular. Estas declaraciones curiosamente fueron tras la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias.

Donald Trump reconoce que su política de deportaciones fue demasiado dura

El mandatario fue consultado por CBS acerca de sus medidas de administración contra los inmigrantes indocumentados . Ante ello, Trump indicó: "Pienso que fue demasiado dura", de acuerdo con lo informado por la agencia Agence France-Presse (AFP), desde los fragmentos difundidos por la cadena estadounidense.

Aunque el mandatario recibió respaldo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, su campaña de deportaciones masivas a nivel nacional ha dejado una serie de críticas.

Cabe mencionar que esta ofensiva migratoria tiene como finalidad expulsar a millones de personas sin estatus legal, por lo que también ha generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes.

Stephen Miller regresa para continuar con la política de deportación de inmigrantes en EE. UU.

Tras reconocer que viene aplicando medidas migratorias demasiado estrictas, el mandatario anunció el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete. Cabe mencionar que este funcionario es uno de los principales promotores de la política migratoria de línea dura contra los inmigrantes en Estados Unidos.

El nombramiento de Miller refleja la intención de mantener una política migratoria estricta, a pesar de la derrota electoral republicana. Su respaldo a los agentes federales de inmigración también ha generado críticas, sobre todo a inicios del año, cuando funcionarios federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

Por último, las declaraciones de Trump acerca de su política de deportaciones plantean una serie de interrogantes acerca del futuro de las medidas migratorias y sus efectos en los inmigrantes legales e indocumentados que residen en Estados Unidos.