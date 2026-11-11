Mexicana viajó durante 6 meses en bicicleta hasta Perú para conocer al papa León XIV: "Ese es mi único propósito" Sally Salomón llegó a Chiclayo después de una extensa peregrinación por América. La misionera mexicana espera participar en la misa que el Papa León XIV celebrará este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

¡Una historia de fe que conmueve! Sally Salomón, una misionera franciscana y periodista mexicana, llegó a Chiclayo después de recorrer varios países en bicicleta con un solo objetivo: conocer al papa León XIV durante su visita al Perú. Su travesía se prolongó durante varios meses y estuvo marcada por largas jornadas de pedaleo, descansos y una firme motivación religiosa.

La peregrina emprendió esta aventura después de enterarse de que el sumo pontífice visitaría territorio peruano. Desde entonces, decidió convertir su viaje en una iniciativa por la paz mundial, atravesando distintos puntos de Centroamérica y Sudamérica hasta alcanzar su destino.

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Mexicana recorrió varios países en bicicleta para conocer al papa León XIV

En declaraciones a TVPerú, Sally Salomón explicó que su principal motivación para emprender el recorrido fue la posibilidad de participar en las actividades religiosas del pontífice.

“Vine para ver al papa, por supuesto. Ese es mi único propósito. Estoy realizando una peregrinación en bicicleta por la paz mundial”, manifestó.

La misionera relató que su travesía incluyó diferentes territorios del continente americano, entre ellos Brasil y Colombia. Durante el trayecto tuvo que organizar sus jornadas de pedaleo y realizar diversas pausas antes de continuar hacia el Perú.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el tiempo que necesitó para completar parte de su recorrido. Según explicó, llegar hasta Brasil le tomó seis meses si se consideran los descansos, aunque el tiempo efectivo sobre la bicicleta fue menor.

“Contando los descansos, fueron seis meses. Sin embargo, el tiempo efectivo de recorrido hasta Brasil fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Después permanecí allí durante un periodo bastante largo. Posteriormente, continué hacia Colombia y luego seguí recorriendo otros países de Sudamérica”, contó.

Pese a las exigencias del viaje, Sally Salomón continuó avanzando hasta llegar a Chiclayo, ciudad donde espera cumplir el propósito que la impulsó a emprender su peregrinación.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a Chiclayo y dónde celebrará su misa?

El papa León XIV tiene programada su llegada a Chiclayo para este viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de su visita apostólica al Perú.

De acuerdo con la agenda oficial, el pontífice arribará a las 9:10 a. m. a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Posteriormente, se trasladará a la explanada de las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa a las 10:30 a. m.

Esta ceremonia es precisamente el acontecimiento al que Sally Salomón espera asistir después de su extensa travesía.

Durante su jornada en Chiclayo, el sumo pontífice también tiene previsto realizar una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y reunirse con representantes de la Iglesia católica.

Asimismo, participará en un encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La historia de Sally Salomón se suma a las muestras de devoción de los fieles que esperan la llegada de León XIV. Para la peregrina mexicana, alcanzar Chiclayo representa una etapa fundamental de un viaje que emprendió con la esperanza de encontrarse con el líder de la Iglesia católica.